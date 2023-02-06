交通亂象再登外網…國道球棒隊狂砸貨車吸2.4萬人觀看 網無奈：又讓世界看見台灣

今年台灣數度因交通亂象登上美國論壇Reddit，如松山區的行人地獄、貨車轉彎不禮讓行人等，近日台灣一場行車糾紛，又登上了Reddit的三寶版，引起外網討論。3名男子因貨車在國道上逼車，竟在下匝道後持棒痛砸貨車的擋風玻璃，外國網友對此現象感到驚訝，台灣網友見狀也自嘲，直呼「再次讓世界看到台灣」。

一輛貨車行駛於三峽交流道時，不滿兩輛白色轎車與其爭道，故在匝道緊貼轎車行駛，互不相讓。未料一出匝道口，貨車就被兩輛轎車包圍，後方也竄出另一輛轎車，此時3名男子竟攜棒球棍下車，狠砸貨車擋風玻璃，行兇完3人便疾駛而去，貨車的擋風玻璃也因為劇烈撞擊成了「蜘蛛網」。不過貨車車上的行車紀錄器完整記錄3名「棒球隊」砸車的一刻，該影片迅速擴散出去，不僅在台灣爆紅，還惡名遠播登上外國網站。

2月5日，美國網站Reddit的Idiots In Cars（三寶）版上，一篇名為「貨車拒絕禮讓，被暴徒用棒球棍砸爛」的貼文正放映著這則影片，此文目前獲得2萬4千個推，底下更是蓋起了1700則留言，外國網友紛紛對這個現象嘖嘖稱奇，「那些人真有台北人的個性」、「台灣再次證明了我的理論：除非你靠近汽車，否則這裡是地球上最安全的地方」、「我敢肯定有一個應用程序…UberBeats（Uber敲擊）」、「在台灣開車的人都相當『激進』」、「棒球是他們的民族運動之一」、「是的，東亞熱愛棒球：台灣、韓國、日本。他們都有職業聯賽」。

登上Reddit後，PTT也有不少網友前去朝聖，讓棒球隊砸車事件從國外再紅回台灣，對此，台灣網友諷刺地表示「最快速讓世界看見台灣，比登報還有用」、「這有什麼問題嗎？不太懂這很平常」、「台灣人尚武文化，華人都會功夫」、「又再次讓世界看到台灣」「台灣日常，路上打棒球你當球而已」、「不知道跟戰鬥民族有沒有得拚？」、「8+9丟臉丟到全世界」、「台灣治安跟交通最放心，歡迎來玩喔」、「還知道要戴口罩，鬼島防疫做得真好」、「當年紅葉少棒，今有國道球棒隊揚名國際」、「都已經是行人地獄了，球棒隊不算什麼」。

不過根據6日晚間報導，其中一位車主在板橋車站拘提歸案，一位則在嘉義遭警逮捕，目前兩人已依妨害秩序、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方也表示將持續追蹤其他共犯。