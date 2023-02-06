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本周天氣不穩定 下周一大陸冷氣團南下氣溫下降

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局說，14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片
氣象局說，14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片

明（７）日東北季風增強，臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今（６日）晚至明晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；明下午起桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有較強陣風。

中央氣象局預報員趙竑表示，西半部慢慢可見陽光，東部雲量偏多，明天受到東北季風影響，桃園以北東半部地區，會有局部性飄雨，竹苗地區零星飄雨，溫度各地清晨低溫落在16至19度間，台灣明天高溫21度，部分地區有機會接近30度，但離島溫度，馬祖金門，整天都有涼意。

氣象局表示，周三(8日)東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；降雨轉為迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四(9日)東北季風減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

而周五(10日)東北季風再增強，週六(11日)東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周日(12日)東北季風減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，下周一(13日)大陸冷氣團南下，北部及東北部地區氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局說，14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；此冷空氣強度仍有調整空間，請隨時留意最新天氣預報。

氣象局說，14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；此冷空氣強度仍有調整空間，請隨時留意最新天氣預報。截圖自中央氣象局
氣象局說，14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；此冷空氣強度仍有調整空間，請隨時留意最新天氣預報。截圖自中央氣象局

東北季風 氣象局 冷氣團 高溫 低溫

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