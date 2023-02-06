石門水庫30萬原水直送新竹 花68億解竹科及新竹用水

水利署北區水資源局今天下午表示，因應桃竹未來區域供水穩定及調度力，該局推動石門水庫至新竹聯通管工程計畫，總經費68億元，管線全長約25公里，預計2026完工後，石門水庫一天最大備援直送新竹地區30萬噸原水，未來將可解決新竹地區及新竹科學園區用水需求。

桃園市石門水庫透過淨水廠支援新竹地區自來水需求，每天最高可達20萬噸用水，目前石門水庫水情穩定，加上新竹地區水情亦正常，最近1個月來，石門水庫供應新竹地區自來水維持6至12萬噸水量需求。

北區水資局表示，水利署規畫台灣西部「珍珠串計畫」，板新地區供水改善第二期計畫已完成調度新店溪水源，每天最高81萬噸水量，讓石門水庫供應板新地區壓力減輕，但為改善未來新竹區域供水穩定及調度能力，該局積極推動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」。

石門水庫至新竹聯通管工程計畫去年5月行政院核定通過，總經費68億元，目前進行設計和上網作業中，未來石門水庫隧道將聯通新竹寶二水庫引水路，全長約25公里，管線經過新竹關西、橫山及竹東地區，預計2026年完工，未來石門水庫原水將可直接送至新竹寶二水庫，每天備援供應最大可達30萬噸水量，將可降低石門水庫供應竹科、新竹地區供水壓力，附帶也可改善新竹關西、橫山及竹東地區無自來水用戶需求。