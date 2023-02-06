國科會部署新興科技 跨部會強化產業資訊安全

國家科學及技術委員會今天召開第3次委員會議，由國科會提報113年度政府科技發展重點政策說明、110年全國科技動態調查結果，以及數位發展部提報資安產業發展規畫。

其中無人機資安議題，數位部表示，今年3月1日起由聯合檢測實驗室提供相關檢測服務，強化國產無人機資安防護能力，提升產業國際競爭力。此外，數位部將與產業合作建立SEMI E187標準認驗證制度，提供相關指引輔導廠商，驅動產業資安韌性升級。

國科會主委吳政忠表示，台灣科技施政重視長遠布局，因應國際多變局勢需能超前部署關鍵技術，以維持我國科技發展優勢。113年度科技施政除持續實踐5+2產業創新、六大核心戰略產業發展外，將擴大投入新興科技，於半導體、量子、太空、淨零碳排、高齡科技及6G等關鍵議題整合上。

吳政忠說，國科會將扮演政府、產業、社會、與民眾的科技發展溝通平台，整合台灣科技能量，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台；為因應台灣將步入超高齡社會，國科會將致力於高齡科技創新推展，以科技賦能打造高齡者健康、宜居及樂活的生活日常環境。

此外，在通訊科技發展層面，吳政忠表示，為維持台灣資通訊產業的領先地位，國科會將強化跨部會合作，於現有的5G及低軌衛星通訊的發展基礎上，加碼投入6G次世代通訊布局，持續發展智慧化為主軸的新興產業生態系。

國科會前瞻處處長陳國樑表示，儘管受疫情影響，台灣2021年研發經費成長率及占GDP比率，均呈現持續成長態勢；研發人力逐年成長，男女性別研發人力歷年皆維持約為3：1的比例。

陳國樑說，科學園區為我國高科技產業發展基地，近年全球對半導體產品需求持續攀升，園區執行的研發經費占全體企業比重有逐年上升趨勢。另外，相較於日本、南韓、新加坡等國家，我國基礎研究經費投入仍需持續提升。

針對無人機資安，數位部產業發展署署長呂正華表示，今年產業資安推動重點，在機關協力上，由國科會協調數位部所屬法人成立聯合檢測實驗室，並於今年3月1日起由該實驗室提供相關檢測服務，強化國產無人機資安防護能力並提升產業國際競爭力。

此外，針對半導體設備資安標準，數位部將與產業合作建立SEMI E187標準認驗證制度，並提供相關指引輔導廠商導入，驅動產業資安韌性升級。

至於未來若國外進口無人機入台，是否須經實驗室檢測？呂正華說，若無人機要在台灣飛行，必須向民航局登錄，民航局會來數位部聯合實驗室提出測報，數位部協助無人機資安測報後，再將相關資訊提供給民航局參考。至於進口無人機要不要飛行或販售，則由民航局主責。