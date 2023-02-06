「交通十八層地獄」是這縣市 鄉民狠酸不意外：恐怕血流成河

台灣屢因交通亂象登上國際媒體版面，日前更因人行道的不友善現象被戲稱為「行人地獄」，一名網友轉發去 （2022）年1至11月「台灣行人地獄各層分布」，結果發現每十萬人死傷數以台南市2896人奪下「交通地獄第十八層」最慘名次。

這名網友嘲諷台灣交通亂象，將去年1月至11月每十萬人死傷數據排名戲稱為「交通十八層地獄」，全台20縣市當中，台南市以2896人奪下第十八層地獄（第一名），桃園市以2540人成為第十七層地獄（第二名），屏東縣則以2481人成為第十六層地獄（第三名）。

在六都之中，台南市和桃園市已占2名，其次台中市以1882人奪下第七層地獄（第十二名），高雄市以1766人奪下第五層地獄（第十四名），新北市以1417人成為第三層地獄（第十六名），表現最優則屬台北市，以1210人成為「免下地獄、住在地上的」城市（第十九名）。

鄉民根據2022年1月至11月每十萬人死傷數據，列出「交通十八層地獄」排名。圖／取自PTT

神比喻排名曝光後引起鄉民熱議，不少人笑虧「台南不意外」、「屏東都是觀光客害的吧⋯」、「實際上南部人都北漂，台南、高雄應該換算下來會更多」、「台南市區很多路已經禁行連結車了，不然我看真的會血流成河」、「開車回台南很不適應，違規超多的」。

但也有人指正「你這死傷是指整體交通事故，不是單指行人，雙北高雄排名較後，就是有捷運、公車多的關係」、「感覺可以再加個地區人口數跟事件做比例，單純用事件數排名好像不是很精準」。