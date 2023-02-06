今年首例腸病毒重症 4歲女童已出院

國內出現今年首例腸病毒重症確定病例，為南部4歲女童，出現發燒、呼吸急促及腹痛等症狀，不過經治療後病況穩定已出院。

個案於今年1月5日出現輕微咳嗽及流鼻水症狀未就醫，1月7日出現發燒、呼吸急促及腹痛等症狀就醫，隔日因症狀未緩解再度就醫，經檢查疑似氣喘加劇及心肌炎，轉院至加護病房持續治療。經檢驗感染腸病毒D68型，1月20日由醫院通報腸病毒感染併發重症，個案經治療後病況穩定並出院，目前已恢復正常生活。

國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計三例，分別兩例感染克沙奇A2型及一例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)；今年累計一例，感染腸病毒D68型。

腸病毒疫情正悄悄上升，疾管署監測資料顯示，上周2023年1月29日至2月4日，國內腸病毒門急診就診共計1330人次，較前一周933人次，上升42.6%。但受春節連假後門診恢復看診影響，人數低於春節前第二週至第三週，分別就診1824及2032人次。

疾管署提醒，下周各級學校開學，學生活動恢復活躍恐導致腸病毒傳播風險上升。腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療。

最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施；如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍，如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡快到大醫院就醫。