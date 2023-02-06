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華航小小機師體驗營 助童開心FUN寒假

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航安排現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，並與原聲童聲合唱團小朋友合影留念。圖／中華航空提供
華航安排現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，並與原聲童聲合唱團小朋友合影留念。圖／中華航空提供

華航空首次與台灣原聲教育協會合作，於今天（6日）邀請超過30位原聲童聲合唱團孩童參加「華航小小機師體驗營」，讓小朋友們一窺機師訓練的箇中奧秘，體驗模擬飛行的臨場感。隨著疫情解封，華航投身公益不間斷，關心偏鄉學童，落實企業公民責任，回饋社會及社區。

華航表示，台灣原聲教育協會於2008年成立，設立「台灣原聲音樂學校」致力於南投縣信義鄉原住民學童教育，並成立「原聲童聲合唱團」，秉持「用合唱培養孩子信心，用教學彌平學習弱勢」的精神，幫助部落的孩子，改變自己的人生。

華航指出，本次活動安排現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，面對面與原聲童聲合唱團孩童分享機師工作趣事，活動中的「模擬機體驗」，讓鮮少有機會接觸航空產業的小朋友們進入模擬駕駛艙親身觀摩，開拓視野。此外也安排孩童們參觀緊急逃生訓練設備、客艙訓練設施及華航博物館等。

華航致力企業ESG永續發展，積極回饋社會、深耕社區，提供優質教育更是重點發展項目之一，透過持續舉辦志工教學、公益運動營等，並與PLG桃園領航猿合作公益籃球營，邀請知名棒球好手陳偉殷、王維中參與公益棒球營，同時長期支持遠見天下文化教育基金會「共同知識平台公益專案」，捐贈兒童刊物予桃園在地學校，以實際行動善盡社會責任。

華航永續經營表現屢獲各界肯定，連續七年入選道瓊指數（DJSI）新興市場成分股，並勇奪全球第一殊榮，更是國內首家航空公司獲頒行政院「國家永續發展獎」榮耀，且九度蟬聯企業永續獎，顯見華航積極實踐永續發展的成果有目共睹，成就企業永續。

原聲童聲合唱團小朋友在模擬駕駛艙體驗飛行。圖／中華航空提供
原聲童聲合唱團小朋友在模擬駕駛艙體驗飛行。圖／中華航空提供
華航今天攜手台灣原聲教育協會合作小小機師體驗營，華航總經理高星潢（右）致贈模型飛機予原聲童聲合唱團團長兼指揮馬彼得（左）留念。圖／中華航空提供
華航今天攜手台灣原聲教育協會合作小小機師體驗營，華航總經理高星潢（右）致贈模型飛機予原聲童聲合唱團團長兼指揮馬彼得（左）留念。圖／中華航空提供

華航 機師 原住民

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