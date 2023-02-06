屏東香蕉供日本九州地區等212所小學 潘孟安當媒人牽線

屏東縣前縣長潘孟安去年12月卸任前赴日參訪，與日方代表學校法人神戶學園專門學校總長蔣惠萍促成這次屏東香蕉直供日本九州（福岡縣、大分縣、熊本縣、長琦縣、宮崎縣、鹿兒島縣）及山口縣等212所小學，今在屏東縣南榮青果生產合作社舉行封櫃出口，潘孟安笑說他是媒人牽線。

潘孟安說，他作為屏東志工，今天是官方場合不便參加，過去他扮演媒人角色，串接屏東農產品，城市行銷，當媒人當平台之後就是周縣長事情，周縣長命令他要來參加，不得不來參加，躬逢其盛，見證2023年屏東香蕉到日本第一批。

潘孟安說，日本關東地區營養午餐有來自屏東香蕉，總長蔣惠萍希望她所在關西地區日僑、台僑學校能吃到屏東香蕉，因此購買屏東香蕉，讓日本212所學校吃到台灣香蕉，從教育、文化，產業，觀光搭起橋梁。

潘孟安笑說，他好不容易一身輕穿牛仔褲，每天奔波在鄉間阡陌，奔波在各地，還可以在這裡見證，最後笑說媒人婆話太多了。

縣長周春米致詞說，感謝屏東永遠志工、五星縣長潘孟安與遠道日本而來總長蔣惠萍促成這次美事，推廣屏東農特產品，提供日本九州地區的小朋友分享香Q可口的屏東香蕉，促成台日食農教育交流。

學校法人神戶學園總長由旅日僑胞蔣惠萍擔任，她特別飛回台灣出席封櫃儀式，蔣惠萍說，她來自台灣，30多年前到日本求學，先生熱情教育世界，在日本有4間學校法人，7間專科學校，1間高等學院。她的孩子在日本吃到大多是菲律賓香蕉，台灣的香蕉是全世界最好吃的香蕉，希望讓日本孩子認識台灣香蕉美味，促進台日交流。

屏縣府指出，屏東香蕉種植面積4025公頃，產量占全台之冠，品質優良、口感香甜，去年屏東香蕉外銷量共635公噸，出口值達3599萬元以上，出口日本共計633公噸。

農業處指出，屏東香蕉搭起台日交流友誼，南榮青果生產合作社負責人余致榮偕同契作農戶在屏東生產香蕉與集貨，規模化的集貨場管理，生產符合日本出口品規的香蕉果品，具有GGAP及TGAP PLUS驗證，以40呎的貨櫃滿櫃裝載1350箱香蕉，總重約16.2公噸輸往日本。