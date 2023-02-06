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台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，吸引人潮蜂擁而至。本報資料照片
台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，吸引人潮蜂擁而至。本報資料照片

台中三井LaLaport購物中心「南館」在過年前1/17搶先試營運，過年期間果然吸引人潮蜂擁而至，最高來客數一天達6、7萬人，春節期間平均一天來客5萬人。試營運至今達20天，但高度話題、爆量人潮卻也帶來許多民眾的「批評指教」，現在搜尋「台中三井LaLaport」目前在Google評價僅有2.2至3.1分，評論多為「品牌少難逛、排隊時間比逛街長、美食街餐點等待時間一個小時起跳」等諸多抱怨，對此，三井不動產集團回應「試營運期間針對顧客的回應指教，將正面看待、誠懇接受。」

雖然三井不動產集團拍板LaLaport「南館」在過年前試營運，已經設想到時會有頗多人潮造訪，但實際情況仍是超乎預期的爆量，讓一票三井不動產集團的日籍主管「驚喜又驚訝」。美食街不少進駐廠商專櫃也被人潮嚇到，過年期間曾發生來不及出餐、被民眾客訴情況，事件發生後用餐時段LaLaport樓管們親自盯場、盯出餐進度，要求人力增加、餐前提前準備，都是為了避免讓人客吃得一肚子氣。

相較三井Outlet在台灣北中南三家據點，都是全館品牌到位後再營運，而營業範圍分為「南館」、「北館」的台中三井LaLaport購物中心，是三井不動產集團在台灣第一個率先展開局部試營運的商業設施。三井LaLaport 南北館店鋪面積超過2萬坪，共300家專櫃品牌，當中「南館」主打生活大店，僅有40個品牌，而占比最大尚未營運的「北館」至少還有250家以上的品牌將進駐。

過年期間三井LaLaport南館率先試營運，爆量的民眾蜂擁而至，當停車、入場、逛街、吃飯所到之處都要花大把時間等待排隊，而民眾發現僅有40家品牌可逛，加上逛街品質因人多大打折扣，自然會覺得付出的時間成本不值得、引發諸多抱怨與不滿。

對此，三井不動產集團公關部資深經理曾玲玲表示，因為試營運的「南館」只有40家品牌，可以理解顧客等待時間與期待有落差，試營運期間關於顧客回饋的軟、硬體不足，都將正面看待、誠懇接受，因為有了試營運的經驗，才知道還有哪些不足可以再修正調整。另外，「北館」將再帶進250家品牌，目前北館加入的營運時間表，預計在入夏前，但確切時間目前仍要等待北館營業執照發放後，才能有進一步確切的時間。

至於南館試營運也被民眾挑剔沒有精品，曾玲玲回應，LaLaport的定位是在地的生活購物中心，奢侈品不會是主要訴求，為了與台中在地百貨做區隔，北館將會增加許多不同類型的品牌陣容。

台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，吸引人潮蜂擁而至。本報資料照片
台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，吸引人潮蜂擁而至。本報資料照片
台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，美食街大排長龍，因用餐等待時間過長，引起民眾不少抱怨。本報資料照片
台中三井LaLaport購物中心「南館」試營運期間，美食街大排長龍，因用餐等待時間過長，引起民眾不少抱怨。本報資料照片

品牌 LaLaport

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