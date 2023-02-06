補充爆破影響及減輕措施 北竿機場跑道改善環評案再審

為確保飛航安全，交通部民航局提出北竿機場跑道改善計畫環評案，針對環委第1次初審意見詳細說明爆破作業，但環委仍擔心爆破聲音及振動恐影響鄰近海域鯨豚，要求進一步評估並研擬減輕措施，另補充北竿用水情況，評估增加雨水貯留槽的可行性，本案補正後再審。

民航局報告，北竿機場位於連江縣北竿島，現況面積約27公頃，既有設施包含航空站、塔台氣象站、停機坪、滑行道、跑道等，跑道長1150公尺、寬30公尺，航廈年容量為19.6萬人次。

民航局表示，為確保飛行安全、提升航班效率、增加旅運容量，因此欲在原機場設置約20公頃的新航站，並將跑道南側延伸至總長1500公尺，寬度增至45公尺，跑道南、北兩端填地面積約16公頃；既有航空設施保留並更新，另將既有滑行道改善及延伸，以連結北側新航站區，改善後，北竿機場總面積達64.9公頃。

民航局評估，改善後，霧季航班取消率可由現況12.2%減少為4.8%（以5月估計）；航廈年容量提高至66.5萬人次。

開發過程中，民航局提出爆破作業，在首次初審時，環委要求進一步規畫內容。民航局在第2次初審時說明，單孔炸藥量最大不超過69公斤、每次爆破炸藥量最大不超過2070公斤、每日炸藥量最大不超過4000公斤。

民航局表示，爆破時覆蓋防爆毯，降低粉塵逸散；開炸後若發現疑似有殘留未爆的爆炸物，將即刻停止作業、設置警戒線，並依標準作業流程處理殘留爆炸物、通報作業主管；另爆破警戒人員於爆破後15分鐘始得撤離。

環委指出，根據資料，馬祖在秋、冬季時，北岸常有露脊鼠海豚擱淺情況，代表當地為鯨豚出沒地區；空氣中100分貝，約為水下160分貝。

環委表示，依開發單位測量，執行爆破作業時，空間中瞬間音量將達115分貝，等於水下約175分貝。目前離岸風電為保護鯨豚所設噪音限值為160分貝，要求開發單位除針對鯨豚罪影響評估及研擬減輕對策，還要設有爆破噪音的限值。