眼鏡行誤用酒精造成女失明 醫師：台灣人這個動作太可怕

台中發生眼鏡行誤將酒精倒入生理食鹽水的瓶子中，造成女顧客右眼幾乎失明的離譜意外，台南奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書表示，問題就出在「台灣人都很節儉」，喜歡舊瓶再利用。

陳志金說，醫院急診裡偶而都會遇到因為誤用舊瓶裡的液體，造成農藥中毒、漂白水中毒等患者，後遺症都很嚴重，提醒大家如果一定要再利用，記得遵守「撕掉標籤、重新標示、分開存放」3個原則，最好危險的液體還是不要用舊瓶新裝。

台中一名女子前往眼鏡行驗光，將取下的隱形眼鏡，放在業者提供的盒子裡，但驗完取回戴上時，眼睛卻一陣刺痛，就醫後發現是化學性灼傷，造成右眼視力剩下0.04，幾乎失明，女子返回眼鏡行理論，業者才告知是員工將酒精放在生理食鹽水的瓶子裡，才會誤放到眼鏡盒子裡，並辯稱因為疫情大家都戴著口罩，才沒有聞出異狀，最後雙方以115萬元賠償和解，但女子的眼睛已難以恢復。

陳志金表示，在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水等的病人，有一部分就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或是老人家誤喝，往往造成難以彌補的傷害，一時的節省可能遺憾一生。

他認為，台灣人生性節儉，有些人會把喝完的飲料瓶或酒瓶留下來再利用，沒有注意到這個可能是一個危險的動作「瓶子上的標籤是『可以喝的』，卻裝了『不能喝的／有毒的』液體，就是具有潛在會被誤喝的風險」。

他表示，意外發生後，大家往往會爭論「我在上面有寫字提醒啊」、「喝之前不會聞一下嗎」、「我們家的人都知道這不能喝啊」，但「舊瓶再利用就是一個存在的陷阱，就是等待一個不小心的人，或者不熟悉的人，來掉入！」

因為有可能是看不懂字的小孩或老人，有人喝東西就是拿起來就大口喝，根本不會聞，此外，如果不是住在一起的人，臨時來訪，也很可能誤喝，他提醒，最安全的方法就是不要利用舊瓶裝危險液體，如果一定要用，記得：

1.撕掉標籤（無法撕掉標籤的容器，例如鋁罐，就不要再利用）

2.重新標示（最好在瓶外及蓋子上色，標示要在明顯可見的地方）

3.分開存放（擺放的位置，要遠原來可飲用的地方越遠越遠好！不要隨便放在小孩可以接觸的地方）

他並表示，過年期間，家裡常常會有外人來訪，更要特別留意，尤其是小孩與老人家，危險的瓶裝液體，也記得收好、甚至鎖好。檢查一下，冰箱裡有沒有藥品、藥水、三秒膠等可能會被誤食或者誤用的東西。