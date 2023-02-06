冷熱雙引擎 斥逾6億玉井農產加工及冷鏈物流中心動土

冷熱雙引擎加持，台南玉井農產加工及冷鏈物流中心工程斥資逾6億元，今上午由行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲等人主持動工，預計明年4月完工，希望讓台灣農產品能以最優良品質站穩國際，提升市場競爭力。

立委郭國文3年多前立委補選提出在玉井農產加工及冷鏈物流中心，經市長黃偉哲等人爭取農委會支持，在玉井區規畫打造低溫蒸熱雙檢疫處理園區，農委會補助約5.5億元補，加上市府自籌共6.39億元；園區內農產加工及冷鏈物流中心新建工程，今由陳建仁、黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、陳吉仲、立委郭國文、賴惠員共同主持動土典禮，玉井區長陳新澈率領全玉井10里長全到齊，熱切歡迎山區這項重大建設。

南市農業局長李建裕簡報時說，玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程，面積約5.7公頃，為地上2層鋼筋混凝土及鋼構結構物，地下開挖深度3.5公尺，採用明挖工法，分別建置分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區及辦公區，總樓地板面積約7790平方公尺，工期450日曆天。完成後青果處理量每年可達5500公噸，可望減少果品損耗10%，延長儲架壽命50%。

陳建仁致詞時，特別以母親是台南人與鄉親搏感情，獲得台下熱烈掌聲，他說，冷鏈中心建置能加強台灣農特產品外銷競爭力，尤其近年鳳梨、芒果外銷日本，深受日本民眾歡迎，冷鏈中心建置，就是希望能夠提升農產品在蒸熟、低溫檢疫技術上減少損壞率，期盼玉井冷鏈中心完工後，能將成功率提升到95%以上。

黃偉哲感謝中央大力支，也是全台獲中央核准的首例，明年完工啟用，將可收購南市及鄰近縣市的青果，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能。