快訊

直播／新冠肺炎病例持續下降？ 指揮中心下午2時記者會說明

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石崇良掌健保署談五大工作面向 醫界籲先溝通再公告

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
健保署昨舉行署長交接布達典禮，新任署長石崇良（右）在衛福部長薛瑞元（中）監交下接下印信，左為代理署長李丞華。記者侯永全／攝影
健保署昨舉行署長交接布達典禮，新任署長石崇良（右）在衛福部長薛瑞元（中）監交下接下印信，左為代理署長李丞華。記者侯永全／攝影

健保署署長今上午舉辦新舊任署長交接典禮，新任署長石崇良致詞時表示，未來要做的事情，衛福部部長薛瑞元已經清楚交代，包括「體系面、財務面、科技面、法治面、社會溝通面」這五大面向。醫師公會全聯會理事長周慶明也到場恭賀，稱讚石崇良是「最接地氣的溝通大師」，希望將來健保署以「先溝通再公告」取代「先公告再溝通」，讓醫療環境經營順暢、醫療品質提升。

石崇良說表示，健保是台灣最重要的寶貴資產，就像雁行理論(Flying-geese model)所說的，靠歷任總經理、局長、署長一棒接著一棒，解決不同時期帶來的挑戰，台灣的健保才能走到今天，仍然是世界上了不起的成就和奇蹟。但挑戰不會終止，改革也沒有終點，自己承蒙部長信任，接下這一棒，確實感到誠惶誠恐、任重道遠，但他已經充分了解部長的期待，將努力在五大面向努力。

首先是體系面。石崇良說，台灣面臨高齡社會，醫療需求不斷成長，帶來極大挑戰，希望健保成為工具和平台，向前要結合「預防保健」，向後要無縫銜接「長照」，提供全人、全程的照護體系，這是在體系面，健保署與國健署、長照司共同合作努力的目標。

第二是財務面。石崇良表示，過去每一任健保官員都遇過這挑戰，超過八千億的健保總額不只是醫療支出，也是全民對健康的投資。健保署要善用這龐大投資，結合生技產業政策，真正發揮加乘綜效；健保署也會仔細檢討各個項給付項目，對於新興項目，只要民眾有需求，就要透過科學評估、實證依據，去思考如何讓民眾得到更多照顧。

第三是科技面。石崇良指出，疫情短短半年多就有八百多萬人確診，現在已經累積到九百多萬人，除了指揮中心的領導，技術性的科技協助更是有不可磨滅的貢獻。前任署長李伯璋過去幾年強化健保資訊量能，在疫情中充分發揮，對整體防疫幫助極大。接下來面對快速發展的數位健康時代，部長交代健保署要提出「跨時代的次世代醫療資訊系統升級計畫」，幫助醫療體系升級，也與國際接軌，支持導入各項新型態醫療照護模式。

第四是法治面。石崇良表示，去年大法官釋憲出現兩項重要爭議，首先是健保資料使用，再者是對於海外停復保規定，接下來得在時限內完成法規的檢討和修訂，除了強化法律相關授權，也要落實民眾知的權利、建立民眾行使退出權的機制，還有內部資安管理措施也要持續強化精進。

第五是社會溝通面。石崇良說，健保是屬於全民的，各項政策都要努力強化社會溝通，除了對內的衛福部內部溝通、對外的各部會溝通，還有對於醫界、民眾的事先溝通，這些都會進行強化，希望彼此成為夥伴關係，達成健保永續發展的共同目標。

健保 石崇良 疫情

延伸閱讀

影／石崇良：健保部分負擔達成共識後推動

各界細數健保署長上任挑戰 待遇縮水讓薛瑞元很歹勢

部分負擔新制延期？新任署長：先做好2件事、無時間表

疾管署長周志浩將接任衛福部常次？知情人士：八九不離十

相關新聞

本周兩波天氣變化 氣象局今發布大雨特報 基隆北海岸留意

中央氣象局今日上午發布大雨特報，基隆北海岸要特別留意。

漲蛋價因「某因素」急更正 農委會：純屬產業意見交換

台灣缺蛋情況嚴重，昨(5日)下午蛋雞產業團體正式公告雞蛋價格每台斤將從現在的每台斤40.5元漲到43.5元，批發價也從每...

部分負擔新制延期？新任署長：先做好2件事、無時間表

健保署今上午舉辦新舊任署長交接典禮，原訂最快今年第一季上路的部分負擔新制，實施時機再次成為熱議焦點。衛福部部長薛瑞元典禮...

眼鏡行誤用酒精造成女失明 醫師：台灣人這個動作太可怕

台中發生眼鏡行誤將酒精倒入生理食鹽水的瓶子中，造成女顧客右眼幾乎失明的離譜意外，台南奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書表...

最聰明腦袋也受不了 MIT：空污讓棋士表現更差

即使最聰明的人腦袋也經不起空氣污染。麻省理工學院 (MIT) 研究人員與合著者最近發表研究發現，當空氣 PM2.5 更濃時，西洋棋選手表現更差，更容易出錯且出錯幅度更大。

從「野火」到「野生」 龍應台：我只能跟著內在的韻律

「『野火』之前，我本來就是『野生』，現在只是回到原來的路途，」作家龍應台昨在台北國際書展專題演講，娓娓道來她寫「野火集」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。