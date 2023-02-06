石崇良掌健保署談五大工作面向 醫界籲先溝通再公告

健保署署長今上午舉辦新舊任署長交接典禮，新任署長石崇良致詞時表示，未來要做的事情，衛福部部長薛瑞元已經清楚交代，包括「體系面、財務面、科技面、法治面、社會溝通面」這五大面向。醫師公會全聯會理事長周慶明也到場恭賀，稱讚石崇良是「最接地氣的溝通大師」，希望將來健保署以「先溝通再公告」取代「先公告再溝通」，讓醫療環境經營順暢、醫療品質提升。

石崇良說表示，健保是台灣最重要的寶貴資產，就像雁行理論(Flying-geese model)所說的，靠歷任總經理、局長、署長一棒接著一棒，解決不同時期帶來的挑戰，台灣的健保才能走到今天，仍然是世界上了不起的成就和奇蹟。但挑戰不會終止，改革也沒有終點，自己承蒙部長信任，接下這一棒，確實感到誠惶誠恐、任重道遠，但他已經充分了解部長的期待，將努力在五大面向努力。

首先是體系面。石崇良說，台灣面臨高齡社會，醫療需求不斷成長，帶來極大挑戰，希望健保成為工具和平台，向前要結合「預防保健」，向後要無縫銜接「長照」，提供全人、全程的照護體系，這是在體系面，健保署與國健署、長照司共同合作努力的目標。

第二是財務面。石崇良表示，過去每一任健保官員都遇過這挑戰，超過八千億的健保總額不只是醫療支出，也是全民對健康的投資。健保署要善用這龐大投資，結合生技產業政策，真正發揮加乘綜效；健保署也會仔細檢討各個項給付項目，對於新興項目，只要民眾有需求，就要透過科學評估、實證依據，去思考如何讓民眾得到更多照顧。

第三是科技面。石崇良指出，疫情短短半年多就有八百多萬人確診，現在已經累積到九百多萬人，除了指揮中心的領導，技術性的科技協助更是有不可磨滅的貢獻。前任署長李伯璋過去幾年強化健保資訊量能，在疫情中充分發揮，對整體防疫幫助極大。接下來面對快速發展的數位健康時代，部長交代健保署要提出「跨時代的次世代醫療資訊系統升級計畫」，幫助醫療體系升級，也與國際接軌，支持導入各項新型態醫療照護模式。

第四是法治面。石崇良表示，去年大法官釋憲出現兩項重要爭議，首先是健保資料使用，再者是對於海外停復保規定，接下來得在時限內完成法規的檢討和修訂，除了強化法律相關授權，也要落實民眾知的權利、建立民眾行使退出權的機制，還有內部資安管理措施也要持續強化精進。

第五是社會溝通面。石崇良說，健保是屬於全民的，各項政策都要努力強化社會溝通，除了對內的衛福部內部溝通、對外的各部會溝通，還有對於醫界、民眾的事先溝通，這些都會進行強化，希望彼此成為夥伴關係，達成健保永續發展的共同目標。