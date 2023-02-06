漲蛋價因「某因素」急更正 農委會：純屬產業意見交換

台灣缺蛋情況嚴重，昨(5日)下午蛋雞產業團體正式公告雞蛋價格每台斤將從現在的每台斤40.5元漲到43.5元，批發價也從每台斤50元漲到53元，這價格為批發蛋價歷史新高點；但短短不到兩小時，漲價消息立刻更正，因為「某因素」蛋價維持原價。

產業團體直指官方是掌控價格的幕後黑手，雞農在群組裡群起激憤；而農委會也將在明(7日)緊急邀集產業團體開會安撫。

農委會表示，雞蛋價格波動是由產銷雙方依市場機制決定，蛋價調漲純屬產業群組內訊息，為產銷利害關係人意見交換；目前雞蛋價格並未有波動，因氣候低溫及日夜溫差大，影響產蛋與育成率，目前日產量11.6萬箱，相較農曆春節前12.2萬箱減少，但比去年(111年)同期10.6萬箱供應多。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍證實確有此事，他表示，「農委會在擋」，上周五大家就講好要調漲3元，結果周日宣布後，臨時又說不漲，從來沒有遇過漲價還可以臨時撤回的；飼料本來就應該要降價了，因為玉米價格早就下降，還有5%的營業稅免徵，但農委會的態度是，飼料會調降每公斤0.5元，但不能漲蛋價。

黃榮珍表示，雞農罵翻了，準備要北上抗議，農委會明天又邀集產業團體召開會議，蛋農不接受補助，只希望能夠恢復真正正常的市場機制，蛋價原本就是產銷雙方協調自行決定，量多價跌、量少價揚，怎麼現在變成官方主導決定價格？

黃榮珍說，現在一天僅生產10萬多箱而已，一日少約450萬顆蛋，主因為天冷減產，推估有140萬隻蛋雞正在換羽，中雞也買不到，市場缺蛋很嚴重，以目前情況估算，就算到六、七月也不會緩解，他也直言官方對產量以多報少，是為了讓消費者安心。

中央畜產會2月3日已邀集產銷雙方召開「雞蛋產銷預供調配會議」，某與會人員表示，會中雞農說要漲蛋價，官方說飼料價格在跌、蛋怎麼會漲價，上周五接獲消息要漲3元，沒想到後來又不漲了，不知道跟上面怎麼談的，但如果不是官方同意，不可能漲價。

也有產業界人士說，明明2月3日就確定漲3元，昨天上午，北區產業幹部就開始通知中南部幹部要漲價了，最後翻盤是甚麼問題，大家都知道；官方要求北部超市一定要足量供應，否則會違約，但實際上，超市架上春節後也不必然都買得到，而箱裝白蛋缺很大。