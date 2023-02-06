申請「工作與生活平衡補助計畫」 竹市府籲企業響應
為鼓勵企業推動工作生活平衡措施，營造友善職場，新竹市府強化宣導勞動部推動的「推動工作與生活平衡補助計畫」，鼓勵企業於6月30日前向勞動部提出申請補助，最高可補助8成經費。
勞工處長黃錦源說明，企業推動工作與生活平衡可歸納為工作悠活、家庭樂活、健康快活等三大範疇，其中擴大彈性上下班時間，即屬於工作悠活之彈性工作安排。勞動部推動工作與生活平衡補助計畫，針對企業辦理員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、兒童或長者臨時照顧空間、中高齡員工退休準備及調適協助措施等補助方案，歡迎企業提出申請。
勞工處指出，推動工作與生活平衡補助計畫，補助項目如辦理課程可補助講師鐘點費、友善家庭措施可補助門票及餐費、兒童或長者臨時照顧空間可補助空間設備費等。並以企業規模、參與的人數核定補助費用，僱用勞工人數在251人以上者，最高補助7成；倘僱用勞工人數100人到250人，則最高補助8成。
勞工處呼籲，企業可提前評估員工需求，規畫工作與生活平衡措施以申請補助，勞動部受理期間為今年2月1日至6月30日；相關補助申請及宣導說明會資訊請至工作生活平衡網查詢( https://wlb.mol.gov.tw )，或洽詢服務專線1955。
市長高虹安表示，為平衡市府員工工作與家庭照顧責任，緩解員工上下班交通壅塞問題與接送小孩等問題，將自3月1日起擴大彈性上下班時間，促進員工工作與生活平衡，且彈性上下班時間擴大至一小時在新竹縣已行之有年，民眾洽公單位由機關首長安排，不受彈性工時影響。
高虹安說，市府積極改善員工工作與生活平衡措施，呼籲企業共同響應，透過多元的制度與措施予以支持，使勞工彈性安排工時、自在生活，兼顧員工工作與家庭需求，創造勞資雙贏，為新竹市打造友善工作環境。
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