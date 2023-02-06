鋒面通過位下風處 南部12處PM2.5超標亮「橘燈」
今天鋒面通過，中部以北空品區受降雨洗除作用，擴散條件佳，但雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物易累積，環保署提醒，高屏地區、台南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
根據環保署空品監測網截至今中午11時監測資料，全台有12處測站亮「橘燈」，其中高雄前鎮測站PM2.5濃度為39.8微克／立方公尺最高，高雄大寮為39.2微克／立方公尺，屏東39微克／立方公尺。
依照環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天鋒面通過，北部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周二（7日）東北季風增強，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
周三（8日）持續受東北季風影響，環境風場為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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