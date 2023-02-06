父女聯手! 蕭青陽入圍七次終拿下葛萊美最佳唱片包裝獎

美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）於美西時間2月5日在洛杉磯舉行第65屆頒獎典禮，台灣設計師蕭青陽及女兒蕭君恬攜手合作設計的專輯《Beginningless Beginning》勇奪「最佳唱片包裝獎」，是台灣藝術家團隊連續兩年獲得此項殊榮。蕭青陽領獎時以華語表示，感謝先祖，感謝家人，也感謝淡蘭古道的所有團隊成員，希望母親的身體趕緊康復。他也於會後表示，這張專輯呈現的是由古迄今的傳承，他能與女兒在這個作品一同獲獎，格外具有意義。

文化部長史哲於第一時間獲知得獎訊息，即指派駐洛杉磯台灣書院主任簡德源於頒獎典禮現場代為致送賀電，也即時公開分享喜訊、親自賀喜，送上全體國人的欣喜與驕傲。

蕭青陽本次為第七次入圍「最佳唱片包裝獎」，是該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者。本次獲獎作品《Beginningless Beginning》是首度與女兒蕭君恬攜手合作，作品以臺灣淡蘭古道沿途不同時刻的溪水聲、山谷與蟲鳴鳥叫聲，搭配3000年前東方古樂器演奏古曲錄製而成，希望讓世界聽到臺灣獨特的古道與古樂創意結合；封面設計以布袋戲偶的外型出發，用一張紙裁切出一層又一層蘊含蛇腹老相機概念，彷彿記錄著百年古道中先祖走的路、聽的曲。設計團隊希望透過葛萊美這個國際舞台，讓來自世界各地的音樂人知道臺灣有這麼豐富美麗的歷史文化，將「祖先走的路」傳遞給全世界。