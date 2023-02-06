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部分負擔新制延期？新任署長：先做好2件事、無時間表

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
健保署今上午舉辦新舊任署長交接典禮，原訂最快今年第一季上路的部分負擔新制，實施時機再次成為熱議焦點。本報資料照片
健保署今上午舉辦新舊任署長交接典禮，原訂最快今年第一季上路的部分負擔新制，實施時機再次成為熱議焦點。本報資料照片

健保署今上午舉辦新舊任署長交接典禮，原訂最快今年第一季上路的部分負擔新制，實施時機再次成為熱議焦點。衛福部部長薛瑞元典禮前受訪說，還在觀察台灣經濟恢復情況，例如失業、物價，一切都在行政院掌握中，衛福部要持續請示行政院並與其他部會溝通。至於實施，新任署長石崇良則於典禮後表示，各項配套和社會溝通都要做好才會推動，目前沒有時間表。

不過，受邀出席典禮的台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊提醒，研究證實漲部分負擔無法抑制醫療浪費，健保署強推新制過程處處是遊說和密室協商，並未以理性數據說服社會大眾，期望新任署長拿出能服人的數據，做出理性決策。對此，石崇良表示，健保資源有限，資源適當利用、杜絕浪費是重要努力目標，但相關手段工具很多，不會期望靠單一手段就能達到。

劉淑瓊表示，部分負擔絕對不像健保署先前說的那麼單純，好像「多付錢就可以讓健保永續」，部分負擔過去在國際研究上已經看到，無法有效抑制醫療不當浪費。在推動新制過程中，健保署並未提出理性數據說服民眾，反而看到很多遊說、密室協商，這對於健保體制和社會公平正義，都是不對的。

劉淑瓊說，期許新任署長石崇良針對調整部分負擔的合理性、正當性、利弊得失，都善用大數據好好分析、將數據攤出來讓大家討論、多方傾聽大家意見。尤其對於多重慢性病、經濟弱勢、同時有多位病患的家庭，部分負擔調漲所衍生的經濟壓力是很大的，希望健保署不要一意孤行，應以理性為基礎，強化對話溝通，才能回應健保開辦的精神。

面對民間期許，石崇良正面回應。他說，社會溝通是所以政策推動最重要的基礎，部分負擔除了考量疫情發展和經濟復甦情況，還要將與人民負擔有關的配套措施都準備完整、與民眾溝通達到共識以後，才會推動。上路時間是否會在今年第一季或上半年？石崇良表示，相關期程會隨時跟社會大眾報告，不過目前還沒有具體時間表。

健保署新任署長石崇良表示，各項配套和社會溝通都要做好才會推動部分負擔新制，目前沒有時間表。記者邱宜君／攝影
健保署新任署長石崇良表示，各項配套和社會溝通都要做好才會推動部分負擔新制，目前沒有時間表。記者邱宜君／攝影

健保 石崇良

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