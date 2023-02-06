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男子右上腹悶痛半年又拉黑便 醫查出感染幽門桿菌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚替患者做胃鏡，發現患者罹有十二指腸潰瘍併出血，並感染幽門桿菌。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚替患者做胃鏡，發現患者罹有十二指腸潰瘍併出血，並感染幽門桿菌。圖／大里仁愛醫院提供

1名45歲男性近半年常感到右上腹悶痛不適，剛開始藉由胃藥緩解，但最近疼痛慢慢加劇，甚至痛至後背，晚上還影響睡眠並拉黑便。經醫師替他做胃鏡發現，患者罹有十二指腸潰瘍併出血，並感染幽門桿菌，後來經進一步治療，症狀才解除。

大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚說，幽門桿菌是一種寄宿在人類胃粘膜的細菌，也是人類最常見的慢性感染之一，細菌可存在於糞便、胃液、嘔吐物或污染之水質，推測感染與環境、衛生習慣有關，經由誤食上述污染物從而染菌即糞口感染。會造成慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍，甚至胃淋巴癌、胃癌都與之有相關聯。

他說，80%的幽門桿菌感染患者為無症狀帶原，10至15%有慢性萎縮胃炎或消化性潰瘍，後續演變成惡性胃癌或淋巴癌占1%，世界衛生組織1994把它定義為第一類(明確的)致癌物。

大多數有慢性胃炎的病人可能會有腹脹、消化不良等症狀，消化性潰瘍之患者則有腹痛甚至腸胃道出血症狀。據統計，從2004至2018經由幽門桿菌治療後，幽門感染之盛行率從接近70%下降至10%，胃癌發生率下降53%，胃癌死亡率則下降25%，顯示根除幽門桿菌感染可有效減少胃癌的發生。

邵昶瀚說，因慢性幽門桿菌造成之胃炎可能發展成不可逆之胃粘膜萎縮甚至胃粘膜病變，進而使癌變的風險大幅提升。因此，建議在產生上述不可逆病變之前篩檢併治療幽門桿菌，方能有效抑止癌變。

對於相關治療方式，邵昶瀚說，目前使用三合一抗生素序列性療法，也就是以一種氫離子幫浦抑制劑加上兩種抗生素治療7至14天，可達80至90%幽門桿菌根除率。少數病人會有頭暈、腹瀉、口中金屬味、過敏等藥物副作用，通常停藥後即改善。後續於停藥四周後做呼氣檢測是否確實根除。如治療失敗，還有第二線藥物治療，成功率約80%。若兩次治療失敗，建議根據細菌抗生素藥物敏感檢驗，給予相應之藥物治療。

胃癌 患者 抗生素

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