為買彩券和妻大吵心肌梗塞倒地 打通血管加低溫治療才救回

1名50歲男子過年期間頻買刮刮樂彩券，卻輸多贏少，又因不滿妻子勸阻而大吵一架，並在爭吵中突然倒地失去意識。澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪說，檢查發現患者兩條冠狀動脈完全阻塞，另一條也阻塞了70％，因心血管品質不佳又遇上天冷、情緒激動，因而引發心肌梗塞，所幸經緊急做心導管置放支架及低溫治療，才救回他一命。

他說，患者急診時雖恢復心跳，但仍無意識且有癲癇現象，判斷可能因心跳停止有造成腦部缺氧，因此隨即安排心導管檢查。後來果然發現他的心臟右冠狀動脈及左迴旋支完全阻塞，只剩最後一條左前降支也有70％阻塞，經緊急置放血管支架後，血流才恢復暢通。

雖然打通了3條冠狀動脈，但患者依舊昏迷。為了保護患者腦部，張耿豪為他進一步進行低溫治療，以特殊的冷卻導管從患者的鼠蹊部置入中央靜脈，24小時不斷地以冷水循環降低血液溫度，保持體溫在攝氏33度，好降低身體的新陳代謝，讓身體完全的休息，以免救回了心臟，卻因腦部長時間缺氧而成植物人。

張耿豪說，一旦心跳停止，心臟不再送出帶著氧氣的血液到腦部，超過5分鐘就會開始對腦部造成傷害，而且腦細胞相當脆弱，很容易形成永久性的傷害，最終造成各種程度的失能。對心跳停止的病患如何改善其意識狀態，是急救成功後的重要課題。已有相當多的研究顯示，適當低體溫下，可以降低腦部代謝，抑制自由基產生，減少缺氧後造成的腦損傷，爭取病人恢復意識的機會。

患者經過兩天後甦醒，住院一周完全恢復健康，手腳能正常舞動，且走路平穩、談話正常，並康復後出院。

張耿豪說，有心血管疾病風險的人，有時候因情緒太過激動，會造成心臟耗氧量突然提升，使心臟無法承受導致腦部缺氧而突然昏倒，患者因心血管原本已有兩條完全阻塞而不自知，因情緒太過激動，導致心臟病發，且有更高的機率導致腦部缺氧。根本之道是要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療。