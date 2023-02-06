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本周兩波變化 吳德榮：下周一鋒面通過 有「強冷空氣」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，因此針對這些區域發布大雨特報。截圖自中央氣象局
氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，因此針對這些區域發布大雨特報。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，今日(6日)鋒面通過，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局說，明(7日)東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日北部地區有局部低雲影響能見度，明日清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，因此針對這些區域發布大雨特報。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)晨鋒前雲系東移、伴隨降水回波，苗栗以北明顯降雨。

他表示，今晨氣溫較昨晨：北略降、南略升，截至凌晨4點53分本島縣市的平地最低氣溫為苗栗(苑裡鎮)的12.8度；其他各地區平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)的12.9度，中部(台中清水區)13.1度，南部(台南學甲區)15.3度，東部(花蓮壽豐鄉)16.3度。

吳德榮表示，北部及東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率。北偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部13至21度，中部13至27度，南部15至30度，東部16至26度。

他說，明(7)日北部及東半部仍有局部雨。周三(8日)漸好轉，北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率。周四(9日)空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。周五(10日)另一鋒面通過，北部及東半部轉有雨。周六(11日)漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周(12)日天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮表示，下周一(13)日下一波鋒面通過，之後2、3天受「強冷空氣」影響、明顯轉冷，需注意。至於其強度及持續幾天，仍持續觀察中。

馬祖 吳德榮 氣象局

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