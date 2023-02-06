從「野火」到「野生」 龍應台：我只能跟著內在的韻律

「『野火』之前，我本來就是『野生』，現在只是回到原來的路途，」作家龍應台昨在台北國際書展專題演講，娓娓道來她寫「野火集」到赴東部部落定居的心路歷程，並透露正在書寫一本關於人類與野生物種相處的作品，希望今年能夠出版。「野火集」出版近40年，台灣仍處於亂世，很多讀者問龍應台為什麼不寫「野火集」續集？「我不是為這個社會生存、為讀者生活、為市場寫作。」龍應台表示，身為作家，「只能跟著自己內在的韻律。」

龍應台1975年出國留學。她回憶，那個年代的留學生，很少學成後會回到台灣，她卻在1983年拿到博士學位後回到台灣。「我的理由一點都不宏大，只是想要認識這個社會。」她出國前的23年人生，只有小孩和兩個身分，無法了解台灣社會。她選擇「逆向」回到台灣，想用成年的眼光認識了解台灣社會。「野火集」1984年起筆，「這是一個決定用成年眼光了解台灣的人所做的認識報告。」

「野火集訴說的對象不是統治者，而是小市民。」龍應台認為，「野火集」之所以能在戒嚴時代捲起龍捲風，比當時更尖銳的地下政論更具影響力，關鍵在於說服的對象並非統治者，而是「渴求活在文明社會的小市民」。她舉例，「野火集」的第一篇文章是「中國人你為什麼不生氣？」而非「統治者你為什麼不開放？」

「這也是一種書寫策略。」龍應台說，當時她發現統治者可以成功的統治，「基礎是人民的默許」。野火集的態度是溫和的、語調是情感的，相較於針對威權者批判的政論，「野火集」打動更多市民、影響更多層面。

「對於自由精神的壓迫，威權時代和民主時代以不同形式發作。所以，哪一個時代，可以不需要點火的人？」龍應台表示，她在亂世中看到新型態的壓迫、透過網路和謊言壓迫人們，「野火集所反叛的東西、最根本的結構，一直存在。」但她深信，新一代的作者、會用新的語言和新的方式去面對。