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【即時短評】後疫情時代 為什麼我們還需要書展？

聯合報／ 本報記者陳宛茜
2023年台北國際書展攤位充滿創意，圖為獲得最佳展位設計的讀字工地。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展攤位充滿創意，圖為獲得最佳展位設計的讀字工地。記者陳宛茜／攝影

2023台北國際書展的最後一個夜晚，波蘭主題館裡歌手悠悠唱起波蘭民謠；隔壁公民書區「讀字工地」裡，讀者在用鷹架、水泥桶搭蓋、向台灣工地致敬的書架之間找書看書。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷置身其中相當感動：「台北國際書展不只是買書的書展，還是一個閱讀嘉年華。」疫情後重新開工的台北國際書展，成功找回疫前「閱讀嘉年華」的氛圍，卻得面對買氣下滑的挑戰，今年31歲的台北國際書展，面對舊秩序崩毀的後疫情時代，挑戰才剛開始。

去年書展強碰疫情、只有六成出版社進場。今年書展在疫後開張，四成出版社累積三年能量等待爆發，人潮雖成長一倍，買氣卻不如預期。許多出版社甚至認為今年提袋率不如去年。業者分析下滑原因，過去買氣強強滾的週六今年遇到補班日，也少了去年文化部發的百元購書券。

但這些只是檯面上的理由，真正的關鍵在於，買書的人變少了，疫情期間崛起的串流平台搶走讀者眼球，即使疫情結束也「回不去了」。在網路折扣大戰之下，「到書展撿便宜」早已不是書展的誘因。

那麼，為什麼我們還需要書展？今年書展攤位比往年來得精緻、有設計感，就算是學術單位也不走陽春路線，如中研院以百貨公司的概念打造展場，一洗學術殿堂的嚴肅形象。證明面對展場成本更難回收的不景氣，出版社仍願花心力打造讓讀者和書籍、作家相逢的幸福空間。許多出版社甚至挪出擺售書籍的空間，打造專門舉辦座談的舒適空間。

這幾年書展的座談場次大爆發，不論哪個角落哪個時刻，都能看到作家和讀者座談或簽書。大塊董事長郝明義還在臉書註明自己的「駐場」時間，歡迎讀者來攤位找他。現身書展者從原子少年、五月天瑪莎到詹宏志、龍應台、鄭文燦，台灣有哪一個展覽可以匯聚如此多元領域的人？在網路時代、後疫情時代創造人和人的面對面，就是台北國際書展必須存在的理由。

維護台北國際書展的百花齊放，出版業和政府、讀者必須共同努力。以去年成功刺激提袋率的百元購書券為例，業者認為此券鼓勵民眾「買了再買」，希望明年還能恢復。但健全的產業不應依賴政府長期補助，若認為購書券的機制有效，台北書展基金會便應設法引入民間企業和出版社資源，或思考如何和文化部的文化禮金結合。邁入31歲的台北書展，必須學會獨立。

這幾年台北國際書展的座談場次大爆發，不論哪個角落哪個時刻，都能看到作家和讀者座談或簽書。記者陳宛茜／攝影
這幾年台北國際書展的座談場次大爆發，不論哪個角落哪個時刻，都能看到作家和讀者座談或簽書。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展 疫情

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