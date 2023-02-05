快訊

陽金公路晚間坍方 自來水公司淨水廠3座儲水槽毀損

獨／專科護理師反彈 衛福部長滅火：分科方式尚未定案

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
目前專科護理師分為六科，固定科別執業可強化專業熟悉度，依照疾病科別特性給予病人最好的照護品質。 圖／台灣專科護理師學會提供
目前專科護理師分為六科，固定科別執業可強化專業熟悉度，依照疾病科別特性給予病人最好的照護品質。 圖／台灣專科護理師學會提供

衛福部今年1月6日公告修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」，現行內科、精神科、兒科、外科、婦產科及麻醉科等六大專科面臨大風吹，新制僅麻醉科維持獨立，其與五科全部整併為一個臨床科。公告引起全國專科護理師大反彈，衛福部部長薛瑞元及衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳今連忙強調，「公告還不是定案。」

修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」的公告一出，衛福部的部長信箱在春節前就收到數十封抗議信，一天超過3千人連署，高達97.68%都反對新制，認為新制唯一好處是醫院可彈性跨科調度人力，卻將造成醫療品質和病人安全雙輸。

衛福部於春節後緊急決定，2月初在北中南各開一場座談會，2月3日首場座談會現場交鋒氣氛就非常緊張，官員也傳出爭議發言。臉書「靠北護理師」粉專今公布影片，官員表示：「NP有多少在做PE（身體檢查）？還是做的是醫師給的『套餐』？」此番言論使專科護理師深感受冒犯，留言批評官員身處「平行宇宙」，不知民間疾苦，反彈聲浪再現高峰。

台灣專科護理師學會理事長童恒新表示，「專科護理師」是「進階的護理師」，需要具備兩年或三年的臨床經驗，加上一定時數的專科訓練及實習，再通過口試和臨床技能評估，才能取得專科護理師的執照。專科護理師的工作目標是與醫師共同維護病人的醫療品質和安全，通常還要在該科別累積三到五年的臨床歷練，才會完全上手、達到專業成熟。

童恒新表示，身體檢查（PE）是專科護理師的核心能力，藉由問診、聽診等身體檢查，專科護理師可初步抓出幾個可能的病因，再經影像檢查或抽血，能幫助醫師更有效率聚焦問題，這個過程就是專科護理師被嚴格訓練而且天天在做的「臨床推理」。

童恒新說，被陳述為都不會做PE、只會照醫師給的指令行事，專科護理師確實會有很不好的感受，不過站在學會的立場，還是希望大家多多關注制度，聚焦於「廢止公告、維護專業分科和病人安全」這兩項訴求。

童恒新指出，國外的專科護理師也有分科成人科、兒童科、高齡科、婦產科、精神科等五大科，要是台灣的專科護理師只分為麻醉和臨床科兩大科，並不是與國際接軌。如果衛福部希望有專科護理師投入社區醫療，學會贊成新增「社區科」或「家醫科」，反對整併原有科別。

專精醫護法規與護理勞權的北護護理助產及婦女健康系教授邱慧洳表示，一般法規命令修正前要預告60天搜集各界意見，正式公告後3天就生效，但這次衛福部的做法卻不符合程序。

邱慧洳指出，去年2月預告的版本只有增加科別，今年1月5日的公告是整併科別，與預告版本截然不同，雖然將生效日訂在明年初，仍可說是迅雷不及掩耳、突襲式的修正，專業團體都很錯愕。衛福部應廢止這項公告、重新討論，才能具備讓人心服口服的程序正義。

面對反彈聲浪高漲，薛瑞元和蔡淑鳳今天都透過媒體強調，「還不是定案。」薛瑞元說，照護司開三場說明會就是為了搜集意見，之後也還會另外開會找專業團體代表來討論，公告還不是定案。

蔡淑鳳也說，討論過程衍生了三種版本（六科加家醫科、六科加社區科、整併為兩科），部的態度都是開放溝通，希望充分掌握各界意見，沒有堅持非怎樣不可。除了這三場座談之外，若有其他可溝通說明的機會，照護司必定會支持和參與，若大家都認為新增科別更好，衛福部也會尊重，相信各界的出發點都是為了讓提供更好的照護。

減少專科護理師的分科，有助醫療院所彈性調度人力跨科上班，卻會影響護理師勞動權益、增加職業風險，也危及病人安全。圖／台灣專科護理師學會提供
減少專科護理師的分科，有助醫療院所彈性調度人力跨科上班，卻會影響護理師勞動權益、增加職業風險，也危及病人安全。圖／台灣專科護理師學會提供

護理師 衛福部 醫師

延伸閱讀

疾管署長周志浩將接任衛福部常次？知情人士：八九不離十

石崇良確定接任健保署長 薛瑞元：次長人選最快下週定案

柯文哲為薛瑞元緩頰 「只是講話比較不符合媒體需求」

2024總統大選誰贏？ 吳子嘉預測：「1勢力」當選機會非常大

相關新聞

獨／專科護理師反彈 衛福部長滅火：分科方式尚未定案

衛福部今年1月6日公告修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」，現行內科、精神科、兒科、外科、婦產科及麻醉科等六大專科面...

春節加碼最終日 大樂透頭獎連4摃、1.28億累入下期

台灣彩券公司今（5）日表示，今晚開獎的第22期大樂透頭獎摃龜，頭獎獎金1.28億元累入下期。大樂透小年夜起實施春節加碼，...

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

一名55歲的白人婦女，本身就有慢性腎病、腎功能不太好，但還不到需要洗腎的地步。有天她因嗜睡、精神混亂、持續無尿，被送進加...

一張圖看天氣！5段式變化 這天好轉後再迎東北季風變天

今天是元宵節，也是24節氣之始「立春」，天氣變化快速，難以捉摸，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，北台灣...

優人物／餐桌上的人類學 莊祖宜願作飲食文化傳譯人

沒有成為人類學者的莊祖宜轉身發現了餐桌上的繽紛人文，身為持續為家人煮了20年三餐的主婦，在四海為家的過程中內化各地料理，...

台北國際書展吸50萬人次 文化部長史哲：盛大的文化重逢

台北國際書展今天閉幕，寫下50萬5千人次的成績，是去年六月疫情時舉辦的兩倍，也幾乎追上疫情前2019年書展的水準(58萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。