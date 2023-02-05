獨／專科護理師反彈 衛福部長滅火：分科方式尚未定案

衛福部今年1月6日公告修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」，現行內科、精神科、兒科、外科、婦產科及麻醉科等六大專科面臨大風吹，新制僅麻醉科維持獨立，其與五科全部整併為一個臨床科。公告引起全國專科護理師大反彈，衛福部部長薛瑞元及衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳今連忙強調，「公告還不是定案。」

修正「專科護理師（NP）分科及甄審辦法」的公告一出，衛福部的部長信箱在春節前就收到數十封抗議信，一天超過3千人連署，高達97.68%都反對新制，認為新制唯一好處是醫院可彈性跨科調度人力，卻將造成醫療品質和病人安全雙輸。

衛福部於春節後緊急決定，2月初在北中南各開一場座談會，2月3日首場座談會現場交鋒氣氛就非常緊張，官員也傳出爭議發言。臉書「靠北護理師」粉專今公布影片，官員表示：「NP有多少在做PE（身體檢查）？還是做的是醫師給的『套餐』？」此番言論使專科護理師深感受冒犯，留言批評官員身處「平行宇宙」，不知民間疾苦，反彈聲浪再現高峰。

台灣專科護理師學會理事長童恒新表示，「專科護理師」是「進階的護理師」，需要具備兩年或三年的臨床經驗，加上一定時數的專科訓練及實習，再通過口試和臨床技能評估，才能取得專科護理師的執照。專科護理師的工作目標是與醫師共同維護病人的醫療品質和安全，通常還要在該科別累積三到五年的臨床歷練，才會完全上手、達到專業成熟。

童恒新表示，身體檢查（PE）是專科護理師的核心能力，藉由問診、聽診等身體檢查，專科護理師可初步抓出幾個可能的病因，再經影像檢查或抽血，能幫助醫師更有效率聚焦問題，這個過程就是專科護理師被嚴格訓練而且天天在做的「臨床推理」。

童恒新說，被陳述為都不會做PE、只會照醫師給的指令行事，專科護理師確實會有很不好的感受，不過站在學會的立場，還是希望大家多多關注制度，聚焦於「廢止公告、維護專業分科和病人安全」這兩項訴求。

童恒新指出，國外的專科護理師也有分科成人科、兒童科、高齡科、婦產科、精神科等五大科，要是台灣的專科護理師只分為麻醉和臨床科兩大科，並不是與國際接軌。如果衛福部希望有專科護理師投入社區醫療，學會贊成新增「社區科」或「家醫科」，反對整併原有科別。

專精醫護法規與護理勞權的北護護理助產及婦女健康系教授邱慧洳表示，一般法規命令修正前要預告60天搜集各界意見，正式公告後3天就生效，但這次衛福部的做法卻不符合程序。

邱慧洳指出，去年2月預告的版本只有增加科別，今年1月5日的公告是整併科別，與預告版本截然不同，雖然將生效日訂在明年初，仍可說是迅雷不及掩耳、突襲式的修正，專業團體都很錯愕。衛福部應廢止這項公告、重新討論，才能具備讓人心服口服的程序正義。

面對反彈聲浪高漲，薛瑞元和蔡淑鳳今天都透過媒體強調，「還不是定案。」薛瑞元說，照護司開三場說明會就是為了搜集意見，之後也還會另外開會找專業團體代表來討論，公告還不是定案。