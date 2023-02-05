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春節加碼最終日 大樂透頭獎連4摃、1.28億累入下期

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
大樂透已連4摃。圖／聯合報系資料照片
大樂透已連4摃。圖／聯合報系資料照片

台灣彩券公司今（5）日表示，今晚開獎的第22期大樂透頭獎摃龜，頭獎獎金1.28億元累入下期。大樂透小年夜起實施春節加碼，至今日元宵節為止，下期大樂透將於7日開獎。

本期大樂透中獎號碼「05、19、25、33、38、42」，特別號「41」，頭獎未開出，獎金1.28億元累入下期。

台彩今年春節加碼，大樂透自1月20日小年夜起，連續17天每天開獎，創下史上最長的連續開獎天數。台彩統計，大樂透春節加碼期間，共5度開出頭獎。

包括小年夜在桃園市龜山區開出1注，獨得頭獎2億元；初一在台南市永康區開出1注，獨得1.1億元；初二更出現3注均分，分別開在高雄鳳山、台南永康、台北士林，可各得0.33億元；初八在台東開出1注，可獨得3.3億元；2月1日則在台南開出1注，可獨得1.2億元。

大樂透 台彩

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