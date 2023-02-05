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台北國際書展吸50萬人次 文化部長史哲：盛大的文化重逢

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長史哲(左一)頒獎給獲得最佳展位設計獎金獎的讀字工地。記者陳宛茜／攝影
文化部長史哲(左一)頒獎給獲得最佳展位設計獎金獎的讀字工地。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展今天閉幕，寫下50萬5千人次的成績，是去年六月疫情時舉辦的兩倍，也幾乎追上疫情前2019年書展的水準(58萬人)。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，今年最深刻的印象就是「人回來了、銷售回來了、信心也回來了。」還有不少出版社表示銷售超越疫前水準。「這是一場盛大的文化重逢。」文化部史哲表示，在這次的書展看到很多擁抱、很多暢談，他要用「一場盛大的文化重逢」作為今年書展的註解。

閉幕記者會也公布本年度的最佳展位設計獎。中小型展位金、銀、銅獎分別為:台大出版中心、九歌、心靈工坊；大型展位金銀銅獎為: 讀字工地、聯經出版社和信誼出版社。心靈工坊同時摘下「綠色永續獎」。台北書展基金會執行長王秀銀表示，心靈工坊展場用2018、2019年參加書展的木材回收再利用，減少照明並加上綠色植栽，兼顧展售功能與淨零概念。

波蘭台北辦事處處長高則叡表示，很開心在台灣推廣波蘭文化。此次波蘭主題國呈現許多元素，透過展位設計反映歐洲現況，包括烏俄戰爭，而「波蘭之夜」邀來的音樂團體是由波蘭和烏克蘭組成。

文化部長史哲表示，今年參觀人次是去年的兩倍、版權桌次比去年成長近十倍，活動推廣成長六成二，「不只是人回來了、買氣回來，最重要的是感動回來了。」史哲上任後天天都來書展，他自己剛接文化部長，「焦慮、不安等等在所難免」。但剛好經歷書展、參與多場沙龍，「對我這幾天的不安、焦慮產生療癒、治療的作用。」他把這個經驗提供給整個社會，「我們透過文化建立自信，讓我們真正能夠思考和明辨，這個是一場社會大的療癒過程。」

讀字工地獲得2023年台北國際書展大型展位金獎。 記者陳宛茜／攝影
讀字工地獲得2023年台北國際書展大型展位金獎。 記者陳宛茜／攝影
心靈工坊贏得台北國際書展兩個展位設計獎。記者陳宛茜／攝影
心靈工坊贏得台北國際書展兩個展位設計獎。記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展今天閉幕，寫下50萬5千人次的成績。圖為獲得2023年台北國際書展大型展位金獎的「讀字工地」。 記者陳宛茜／攝影
2023年台北國際書展今天閉幕，寫下50萬5千人次的成績。圖為獲得2023年台北國際書展大型展位金獎的「讀字工地」。 記者陳宛茜／攝影
台北國際書展閉幕，出版人共聚一堂合影留念。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展閉幕，出版人共聚一堂合影留念。記者陳宛茜／攝影

史哲 文化部 台北國際書展

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