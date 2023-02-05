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陽光行動回響／山難頻傳 傅崐萁：登山路線應分級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣開放山林以來，山難事故頻傳，立委傅崐萁認為登山路線要分等級，列出難易程度，讓民眾有所依循。圖／空勤總隊提供
台灣開放山林以來，山難事故頻傳，立委傅崐萁認為登山路線要分等級，列出難易程度，讓民眾有所依循。圖／空勤總隊提供

本報陽光行動專題「山林解禁3年 直升機救援成本破億元」，引發各界迴響。立委傅崐萁表示，蔡政府開放山林解禁政策，卻沒有配套措施，讓基層救難人員疲於奔命；認為登山應比照浮潛，路線要分等級，列出難易程度，讓民眾有所依循，他研擬推動分級與完整配套措施，希望減少山難事故。

自從蔡政府開放山林後，每到連假經常發生山難與山域事故，今年春節10天連假期間，花蓮縣消防局就接獲6起山域事故通報，內政部空勤總隊出動5架次黑鷹直升機，飛5趟救出6人，疲於奔命。

傅崐萁指出，2018年曾任花蓮縣長時，深感山域搜救量能不足，便爭取花東基金經費成立搜救隊，雖然增加救援人力，卻是治標不治本，山難事故仍然頻傳，亂象更造成成本負擔。

傅崐萁強調，生命無價、人命寶貴，中央開放山林沒有完整配套措施，讓許多民眾在山上受傷，甚至傷重身亡；登山就像潛水一樣，路徑有分難易度，政府應該要針對不同路線，公告分類、分級管理，讓民眾能依照自身情形，選擇適當的路線。

傅崐萁認為，針對困難度較高的路線，政府可開放證照認證，讓民眾具備一定的救生知識與概念，可在山上先自救或幫助他人，增加救援生存率。

因此，傅崐萁研擬推動更完善開放山林配套措施，也規畫分級分類，未來若有其他立委推動修法，也會共同討論研擬。

傅崐萁 山難

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