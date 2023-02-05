燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

近來燕麥奶愈來愈受國人歡迎，許多咖啡廳都推出燕麥奶拿鐵，取代了牛奶的成分，但同樣是「奶」營養價值是否一樣呢？食藥署就說，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，牛奶則屬「乳品類」，以及俗稱豆漿的豆奶則屬「豆魚蛋肉類」。營養師表示，一杯燕麥奶拿鐵，相當於半碗飯的澱粉含量，應避免過量攝取；「堅果奶」更是油脂滿滿，飲用時務必留心。

食藥署指出，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，主要營養成分是醣類（碳水化合物）；牛奶則屬「乳品類」，可提供碳水化合物、蛋白質、脂質，是很好的鈣質來源；俗稱豆漿的豆奶則屬「豆魚蛋肉類」，以提供蛋白質為主，且是同類別中最推薦攝取的食材。

營養師黃苡菱表示，市面上除了常見的牛奶、豆奶、燕麥奶以外，近期也有許多「堅果奶」收到部分民眾喜愛，各自都有其特色，像是牛奶含鈣量豐富，豆奶鈣含量少，但植物蛋白質豐富；燕麥奶則是澱粉含量高，堅果奶油脂較多。

燕麥奶近來被廣泛運用在各類的食品中，許多咖啡廳都會推出加價升級套餐，用燕麥奶替代牛奶，製成燕麥奶拿鐵。

黃苡菱表示，燕麥奶、薏仁漿、米漿都是澱粉類，蛋白質含量不足，若早上吃了麵包，又搭配燕麥奶等飲品，恐怕當天的澱粉量就攝取過多；建議燕麥奶可搭配水煮蛋、荷包蛋等蛋白質類食品一同食用。

「豆漿內含有豐富植物性蛋白質，對腎臟負擔小。」黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質；民眾若要瘦身、健身，建議改飲用豆漿，取代燕麥奶。

至於近來流行的腰果奶、杏仁奶、椰奶等，黃苡菱說，這些雖都稱為奶，但卻是堅果奶，屬油脂類，若只是調味的話倒無妨，但若要替待牛奶、豆漿等，吃下肚的恐怕都是油脂，一天應以一杯為限，不宜長期大量飲用。