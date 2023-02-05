師傅會說6種語言、24小時內交件⋯那天我在行李箱維修小店看見神人

摘要 1.市井處處有神人，一間尋常的修理行李箱小店，維修師傅一點也不平凡。 2.《商業周刊》總編輯劉佩修在一次修行李箱經驗中，看見維修師傅將職人精神發揮至極致。

終於又拿出整整3年沒用的行李箱，卻發現輪子裂了。這不意外，再好的行李箱，用十幾年輪子都可能裂掉。3年沒檢查，只好認了，趕緊找人修。

網路亂查到一家皮件公司，看介紹是專門修理與出租行李箱，口碑不錯，離公司很近，就拎著它們殺過去。

看來大約60歲的老闆兼師傅，瞧一瞧就說，妳去吃個東西，等等來拿，並報了一個合理的費用。

這間店其實很大，開餐廳足足有餘，卻堆滿了行李箱，尤其德國R牌，更是滿坑滿谷。老闆還得側身，才能從遙遠的店面深處，穿越一大堆行李箱障礙，走出店外。外人更是完全擠不進店內。

我常修行李箱，但換了幾家店都不合適，這家會比較好嗎？看見這滿坑滿谷的箱子，心裡有些狐疑。我按老闆指示去吃碗麵，繞回來後，果然已經修好，才過20分鐘。

我好奇問他，你為什麼堆那麼多箱子啊？他說，疫情解封好多人出國，才發現行李箱壞了，都送過來。我們邊講，就有兩個客戶拎行李箱上門。

我跟他要了一張名片，一看，還真妙。

上面寫著旅行箱出租價格：無論甚麼箱，依大小，每日30~70元，註明：「損壞無須賠償｣。另一排寫著：「24小時內取件或當場急修，不加收費用｣。

我問他，你為什麼還要特別註明，萬一有人看到就亂拖、亂摔，怎麼辦？他有點靦腆，笑說：「我自己就會修箱子，壞了修一修就好，不好意思加價啦！」

又問他，為什麼要註明24小時內取件？誰會半夜修箱子？他說，很多人要出國了，才發現箱子壞掉，或是老外來台灣，發現箱子壞了，那真的會急死人！我趕緊到現場幫他們修，他們都很開心。

我問，老外怎麼知道要找你修？他說，台北市很多旅館都知道他24小時服務，所以旅客箱子壞了，就打電話找他去，他當場修好，老外都快感激落淚了！

我開始發揮採訪精神，繼續問，那你現場怎麼跟老外溝通？

「我會講英文啊！」然後他話匣子打開了，說起前半生。原來他年輕時，曾經在以色列工作十幾年，會英文、希伯來語、阿拉伯語；後來又去香港工作，會廣東話，也同時學了日文。

他說，多數師傅都沒有外語能力，看到老外會怕，像他這種可以現場修行李箱還能用各種語言講幾句的，少之又少，所以生意源源不絕。

問他每月賺多少？他說了一個數字。我驚呼：「哇，你收入很高耶！」

他回：「哪裡有高？只不過跟一個銀行經理差不多呀，我這麼努力，這收入不過分吧。｣

「那你的手藝，有沒有傳人啊？｣

「有啊！我弟弟、兒子，都跟我學了，我們在台北市開了3家維修店，1人顧1家。｣

就在我們聊他前半生的10分鐘內，又有2位客戶上門，其中一位像是公司派來的。他說：「這行李箱損毀，幫旅客送來修，費用航空公司會付。」我們結束話題，他又穿越行李箱叢林，鑽入屋內趕件了。

市井處處有神人，管他ChatGPT演化到哪，這工作應該不會被AI取代吧？看著我完好如初、滾輪滑順的行李箱，心懷感激。

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