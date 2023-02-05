日治設計手稿成模型 水道博物館輸水系統成裝置藝術

台南山上花園水道博物館當年日據時水道設施，從曾文溪取原水處理運送到20公里以外台南市，獨特「二抽三送」輸水系統，獨步全國，館方爭取文化部補助，近日重現當年整個工法過程，搭配優美造景，成為最具教育意味裝置藝術。

山上花園水道博物館前身為原台南水道，落成1922年，由濱野彌四郎技師設計規畫而成。水道博物館指出，100年前台南水道運作原理，是從曾文溪取水引入沉澱池（一抽）進行初步沉澱後，順著地勢流放到快濾桶室（一送）過濾，完成過濾的淨水再流放到更低的送出唧筒室（二送）周遭，然後藉著唧筒動力抽送（二抽）到1.8公里以外的淨水池後，再從淨水池放流到台南市區（三送）。

水道博物館說，而二抽三送模型放置在生態池旁，整個「二抽三送」過程，考慮到動力、高低位差，還要克服距離及水管摩擦力，是相當先進設計，也成為水道博物館最核心精神。

由於整個系統涵蓋面積廣達56公頃，距離更超過20公里，但如何完整解說，一直困擾著館方；去年在立委郭國文協助，館方爭取到文化部補助，透過3D建模，將整個輸水過程，以及高低位差，做成長3公尺，寬1.2公尺，高度1.5公尺模型，完整呈現整個淨水輸送過程，讓抽象過程與知識具象化，民眾在閱讀模型的過程中，更容易理解整個水道系統運作。

水道博物館導覽員李峯男表示，受限於地域限制，水道博物館內的設備是二抽三送中的「第二抽」與「第一、第二送」，造成民眾不容易聯想完整。

這次設置模型，除將過程具體展現，過程都有簡易文字說明，也逐一標示「抽」或「送」的步驟，在講解上更容易，民眾對於知識吸收成效也提升很多。