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上風縣市火災造成空品壓力 台南環保局採應變措施

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局維護空氣品質，重要路段加強洗街。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局維護空氣品質，重要路段加強洗街。記者鄭惠仁／翻攝

近期因大環境垂直擴散條件不佳，汙染多半在地表，PM2.5生成速度較快，南部上風處縣市幾場火災及新市昨晚火災都導致汙染物物累積，今天上午空品為橙色燈號。台南市環保局今天表示，午後北風增強，擴散慢慢轉好，但空品仍不佳，提醒民眾做好自我防護。

台南市環保局表示，根據氣象及環保署資訊顯示下周一至周二因大環境風場仍為東風與東南風，擴散條件不佳，預估至周三（8日）偏北風增強後擴散條件將逐漸好轉。昨晚新市火災，環保局也派員至現場檢測空品及監控下風處微感器、空氣盒子數據，得知大火對空品帶來壓力，影響範圍為新市區、新化區、龍崎區、關廟區、歸仁區、永康區、仁德區及高雄等部分區域。另外，環保局也在火警發生後立即在環保局臉書、有線電視跑馬燈及市政府Line發佈訊息提醒民眾做好防護。

今天上午約7時已無明火，環保局所監控的空氣品質數據顯示，下風處行政區已無影響。但由於大環境空品仍不盡理想，仍提醒民眾做好自我防護及減少不必要外出活動，後續等火警調查出來再依規定辦理告發，最高罰500萬元。

環保局表示，為減緩近期及今天的空品，自1月30日起啟動5天應變，包含通知60大固定汙染源工廠載排降載，也派員進場檢視防制設備操作情形，逸散源部分通知75處營建工地加強灑水抑制揚塵，洗街車也持續24小不間斷洗街，上周一迄今已清洗至少57個路段共1524公里。移動源的部分，出動攔檢設備鎖定在車流量高的交流道附近執行柴油車攔檢，檢測排煙狀況，近5天啟動應變共削減粒狀汙染物21.68公噸、PM10 4.32公噸，以減緩空品不良。

火災 台南

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