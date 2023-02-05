陽光行動回響／登山須做好準備 山友支持使用者付費

本報陽光行動專題「山林解禁3年 直升機救援成本破億元」，指出空中救援濫用，花蓮縣消防局表示，曾遇過民眾報案稱身體狀況差需救援，但一下山卻說不用就醫，籲山友評估體力能否負荷高山環境。救難人員認為高山上情況難判斷，仍是救人要緊；有山友支持使用者付費，減少救難資源浪費。

本報報導，台灣開放山林以來，空勤直升機3年救援成本破億元，因為一通電話就可求救，有救難人員感嘆「搭直升機如叫小黃」。立委與專家建議，應比照國外收費，更主張修法，避免資源濫用。

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，曾遇過山友報案形容身體狀況很差，剛好周邊有空曠的地方，便請空勤救援，沒想到直升機載下山後，卻說不用就醫，身體狀況也恢復正常，自行離去，有濫用救難資源的疑慮。請民眾一定要評估體力能不能登山，不要一開始就登遠山，從近山適應環境再攀登深山，更要記得結伴，並準備衛星電話、充足衣物與糧食。

此外，地面上的救難資源更是花費更多時間與人力，吳兆遠指出，山徑難走，路徑很長，通常需救援山友離地面要5、6天路程，因此一趟山難救援要動員6至10人，花費3至5天才能到達救援地點，可能排擠其他需要救援案件；如果不幸山友死亡成遺體，就要20人以上搬運，時間也拉得更長。

吳兆遠提醒，登山前一定要向林管單位報備，不要爬黑山，若不小心出狀況比較好掌握位置，可預判所在地點，救援較有效率與依據，若沒有登記，加上山上通訊不佳，可能耽誤半天至1天的時程，無法及時救援。

有空勤救難人員說，高山上各種狀況很難精準判斷，曾有山友求援，卻因天候不佳無法救援，隔天人卻身亡的憾事，因此救人一定是第一要務。