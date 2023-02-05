口罩令解禁多數人還是戴緊緊！醫揭可能原因 眾人笑翻大推1點
隨著防疫政策逐漸鬆綁，戶外口罩令也解禁一陣子了，但大多數人出門還是習慣戴口罩。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金點出七個可能原因，而貼文曝光後也掀起討論。
陳志金日前在臉書「Icu醫生陳志金」上發文，提到戶外口罩解禁兩個月了，但路上絕大部分的人，都還是選擇戴著口罩，他隨後推測出七個可能原因：
一、很快又要進入戶內或坐大眾運輸工具，戴戴脫脫很麻煩，就乾脆還是戴著
二、冬天戴著既可以保暖，又防空污
三、還是會擔心，想保護自己和家人
四、塗口紅和刮鬍子，還是比較花時間
五、口罩戴起來，看起來還是比較漂亮
六、其實，只是不太確定是不是真的有解禁（我每天走在路上，都有這個疑惑），擔心被罰，只好戴著
七、家裡口罩庫存還很多
貼文曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「戴口罩期間養出來的雙下巴還沒收回去，只好繼續戴著」、「口罩家裡庫存還有很多，但冬天主要是保暖，還有已經戴三年早就習慣了，保護自己也保護他人」、「以上皆是，外加口罩拿下來，彼此間都不認識彼此，戴著好認人才是真的」、「口罩戴著還可以省去表情管理，真的輕鬆很多啊」。
其中多數網友都支持第5點，「顏值+10分」、「自從戴了口罩，覺得自己帥度暴增987％，整個自信心都爆表了」、「因為戴口罩比較美」、「戴口罩比不戴口罩好看的人還是多一些，所以我自己也是很認真把口罩戴好」、「還沒減肥成功，戴口罩臉比較小」、「口罩戴著顏值增加50%」、「戴口罩看起來比較美，不開心也不會被發現」。
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