中市枇杷、高接梨受寒害災損 14日前受理現金救助申請
春節期間寒流頻襲，造成台中枇杷、高接梨穗受損嚴重，經農業局現勘，確認損害率已達天然災害救助標準，農委會昨公告辦理現金救助，枇杷每公頃10萬元，高接梨穗每公頃6萬2千元，另台中市政府加碼補助復耕資材，每公頃1萬元，受災農民自2月5日至14日，可至農地所轄區公所申請。
台中高接梨主要種植地區以東勢、和平、新社、后里、石岡區為主，面積約2200多公頃，每年12月至2月為接穗期，但受寒害影響，梨穗開花率不到一成，枇杷花穗、幼果普遍結果粒數偏低。
農業局提醒，受災損害率達兩成以上農民，自2月5日起至2月14日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本。
如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言