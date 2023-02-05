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中市枇杷、高接梨受寒害災損 14日前受理現金救助申請

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中枇杷受寒害，導致花穗、幼果普遍結果粒數偏低。圖／台中市政府提供
台中枇杷受寒害，導致花穗、幼果普遍結果粒數偏低。圖／台中市政府提供

春節期間寒流頻襲，造成台中枇杷、高接梨穗受損嚴重，經農業局現勘，確認損害率已達天然災害救助標準，農委會昨公告辦理現金救助，枇杷每公頃10萬元，高接梨穗每公頃6萬2千元，另台中市政府加碼補助復耕資材，每公頃1萬元，受災農民自2月5日至14日，可至農地所轄區公所申請。

台中高接梨主要種植地區以東勢、和平、新社、后里、石岡區為主，面積約2200多公頃，每年12月至2月為接穗期，但受寒害影響，梨穗開花率不到一成，枇杷花穗、幼果普遍結果粒數偏低。

農業局提醒，受災損害率達兩成以上農民，自2月5日起至2月14日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本。

如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。

台中梨穗受寒害影響，開花率不到一成。圖／台中市政府提供
台中梨穗受寒害影響，開花率不到一成。圖／台中市政府提供

農民 災損 農委會

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