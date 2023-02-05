30歲男腎功能像60歲老人！手部關節明顯變形 2食物不戒恐洗腎

身體健康非常重要，除了保持良好的生活習慣，日常飲食也要隨時注意。腎臟專科醫師洪永祥日前透露，一位患者因為右腳大拇指關節紅腫前來看診，檢驗後發現尿酸數值高達11，又因為沒有好好配合治療，最後30歲的腎功能卻跟60歲一樣。

洪永祥日前在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」上發文，提到有一位30歲的病患，某天夜診時一拐一拐地走進診間。洪永祥趕緊詢問狀況，病患透露前一天有到海邊衝浪，早上醒來發現右腳大拇指關節紅腫，猜測可能是傷口被海水感染，擔憂是蜂窩性組織炎，下班後便前來掛號看診。

洪永祥看了看傷口，認為這不是感染引起的，反而比較像痛風急性發作。病患表示自己沒有痛風病史，洪永祥接著詢問飲食內容，他坦言前一天衝完浪之後，一群人在海邊吃海鮮配冰啤酒，他一個人就大約喝了五瓶啤酒。洪永祥這時發現不對勁，因為啤酒跟海鮮都是高普林食物，檢測之後簡直嚇壞了，病患的尿酸數值高達11。

洪永祥開了秋水仙素跟止痛藥，並提醒病患痛風還會再次發作，一定要多喝水，減少高普林食物的攝取，還要記得回診追蹤尿酸數值。沒想到，病患一個月後又痛風發作，「他說他上次門診後三天症狀就改善，他也不是很在意，很快忘了教訓，還是經常喝啤酒吃宵夜」。

洪永祥提到這名病患一直無法戒掉喝啤酒與吃海鮮的習慣，幾乎每個月都會痛風發作一次，甚至最後也不來看醫生了，都選擇自行買止痛藥，或是去診所打止痛針。兩年後，病患突然回診，洪永祥幫他驗了腎功能，發現腎絲球過濾率從80分掉到60分，腎功能和60歲的人一樣，再加上手部關節有明顯變形，將來洗腎機率非常高，「他才明白事情嚴重，慢慢戒掉喝啤酒與配海鮮的習慣」。

為何吃海鮮喝啤酒痛風機會會大增？洪永祥解釋因為酒精會造成血液中尿酸升高及痛風的發作，加速體內普林的代謝，產生過多的普林，進而增加體內尿酸的產生。此外，酒精造成體內乳酸增加，腎臟增加了乳酸代謝，就減少腎臟尿酸的排出，其中又以啤酒的影響最大，最容易導致痛風的發作。

不僅如此，洪永祥提到製造啤酒的過程中產生的啤酒花包含許多普林，會在體內進一步代謝成為尿酸，造成血液中尿酸急速升高及痛風的發作，「有報導指出紅酒相對於啤酒，是對血液中尿酸影響比較小的酒類，但是仍不宜攝取過量。研究顯示，每天喝2到3瓶啤酒的人，痛風發生機率是不喝酒的2.5倍」。

在貼文的最後，洪永祥再次強調，有痛風病史的人，務必不要同時吃海鮮配啤酒，若非得這樣，那吃大餐前請喝500ml的開水，飽足感可以減少用餐攝取量，同時增加尿酸代謝，吃完後也記得再補充500ml開水。

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