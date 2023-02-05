出門慶元宵注意了 5測站亮紅燈 高雄鳳山PM2.5濃度最高

今天東北季風減弱及華南雲雨區東移，竹苗以北受降雨洗除作用，擴散條件佳，但中部以南空品區擴散條件差，目前全台有5處測站達到「紅色警示」等級，其中又以高雄鳳山測站的Pm2.5濃度最高。環保署說，高雄小港、前金、前站、復興、鳳山地區，所有族群應減少在戶外活動；南部敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午11時監測資料，全台有5處測站亮「紅燈」，其中高雄鳳山測站PM2.5濃度為58.6微克／立方公尺最高，高雄前鎮為56.5微克／立方公尺，高雄小港56.1微克／立方公尺，高雄復興、前金55.2微克／立方公尺。

依環保署監測資料及氣象局4日晚間6時氣象資訊顯示，今天東北季風減弱及華南雲雨區東移，環境風場為偏東風，竹苗以北受降雨洗除作用，擴散條件佳，但中部以南空品區擴散條件差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，需留意元宵節慶活動短時間濃度可能易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。