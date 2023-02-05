台鐵潮州機廠二期建設計畫 明年底執行EMU3000三級保養作業

台鐵局為加強EMU900型及EMU3000型新式電聯車組的保養維修，除擴充潮州機廠修車能量，更積極辦理該廠第二期建設計畫，包含城際列車工廠、整備／噴漆工廠、綜合工廠、材料棚廠及材料庫房，廠區內也將設置同步頂昇機、高壓測試儀等新式機具，預計2024年底二期場區開始執行EMU3000型的三級保養作業。

台鐵局長杜微昨天前往視察潮州車輛基地及鐵道文化園區，聽取專案工程處的簡報後，與各單位交換意見，並慰勉線現場工作人員的辛勞。

杜微表示，台鐵今年元旦及春節疏運的績效展現，包含運能及運量大幅增加，準點率提升、事故件數大幅降低等，盼未來台鐵轉型後，公司能夠更加精進、永續經營。

另杜威也指示，二期工程要採取「先期工程與整體設計同時進行」方式來縮短工期，同時需注意員工生活場域、活動中心等細節，打造更優工作環境。