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台鐵潮州機廠二期建設計畫 明年底執行EMU3000三級保養作業
台鐵局為加強EMU900型及EMU3000型新式電聯車組的保養維修，除擴充潮州機廠修車能量，更積極辦理該廠第二期建設計畫，包含城際列車工廠、整備／噴漆工廠、綜合工廠、材料棚廠及材料庫房，廠區內也將設置同步頂昇機、高壓測試儀等新式機具，預計2024年底二期場區開始執行EMU3000型的三級保養作業。
台鐵局長杜微昨天前往視察潮州車輛基地及鐵道文化園區，聽取專案工程處的簡報後，與各單位交換意見，並慰勉線現場工作人員的辛勞。
杜微表示，台鐵今年元旦及春節疏運的績效展現，包含運能及運量大幅增加，準點率提升、事故件數大幅降低等，盼未來台鐵轉型後，公司能夠更加精進、永續經營。
另杜威也指示，二期工程要採取「先期工程與整體設計同時進行」方式來縮短工期，同時需注意員工生活場域、活動中心等細節，打造更優工作環境。
杜微隨後前往潮州鐵道文化園區，該園區為屏東「一夕爆紅」的旅遊新景點，光春節期間就吸引超過5萬民眾入園參觀；杜表示，未來台鐵局將結合屏東縣政府，增設YouBike自行車、電動輔助單車，串聯周邊好好玩景點，擴大舉辦地方特色活動，來服務在地鄉親及全國民眾。
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