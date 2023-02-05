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未來一周天氣數變 專家：南部無太多春雨、需做節水準備

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

東北風影響，中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸及綠島有局部大雨發生的機率。

今天元宵節，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，北部白天到晚上天氣仍較陰雨，感受濕涼；受到東北季風減弱、轉偏東風環境，南部的擴散條件轉差，目前高雄已經有數個測站達到紅害等級，建議盡量減少外出次數。

柯聿寧說，今晚到明天台灣北部到東海上空將有低壓鋒面系統發展出來，由於北方短期內還是沒有明顯冷空氣往南推下，明天鋒面掠過北部後仍然有殘留微弱的南北風交會環境，到周二午後東北季風才會增強，不太穩定的環境較前幾天預期延後一些。

他表示，今天到周二北部都持續有降雨機會，中部明下半天有降雨空檔，南部則是在明天深夜到周二的清晨也有短暫雨的機會，今天到周二清晨由於風速不強，西半部仍然有局部霧或低雲出現、影響能見度的機會，仍需要留意。

柯聿寧說，預計周二晚間到周三上半天東北季風短暫增強，華南暫時沒有雲系再東移，西半部天氣好轉，北部迎風面仍然有些短暫雨。

他表示，周三午後東北季風減弱轉偏東風，周四進一步轉為東南到偏南風環境，各地都有更明顯的回溫幅度，同時長江流域到台灣北方再度有低壓鋒面系統發展，周五受到鋒面通過影響，中北部又再度有一波陣雨機會，這波鋒面相較於明天的鋒面結構更好，降雨的強度也會明顯一些，但對南部的影響還是不太明顯。

未來一周的天氣變化較多，柯聿寧說，北方冷空氣較弱，東北季風偏弱，除了周三清晨外，其餘幾天的早晚都有起霧或低雲偏多的機會，滿有春天的感覺。另外雖然華南雲雨區、鋒面系統比較活躍，但對於南部來說還是沒辦法帶來太多春雨，仍需有節水的準備。

他說，目前模式預報在末期，也就是再下一周有轉冷的趨勢，雖然降溫的程度、時間還有變動空間，但天氣狀況與本周不太一樣。

東北季風 元宵節

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