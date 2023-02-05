雪山積雪2公分 山友：這才是雪季的雪山！

雪山下雪啦！有山友今天在雪山主峰臉書打卡，PO出山上雪景分享，指出雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，網友紛紛讚嘆美景，「這才是雪季的雪山！」

東北季風影響，加上水氣充足，雪霸國家公園高山協作回報，今天上午登雪山主峰的山友表示積雪約2至5公分，369山莊並沒有下雪情況，張姓山友在雪山主峰打卡，上午約8點並在雪霸處官方臉書雪霸國家公園登山資訊分享站，PO出雪景分享。

張姓山友PO文表示雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，美景引來網友一片讚嘆聲，認為「Good這才是雪季的雪山」、「名副其實的天時地利人和水喔」。