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雪山積雪2公分 山友：這才是雪季的雪山！
雪山下雪啦！有山友今天在雪山主峰臉書打卡，PO出山上雪景分享，指出雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，網友紛紛讚嘆美景，「這才是雪季的雪山！」
東北季風影響，加上水氣充足，雪霸國家公園高山協作回報，今天上午登雪山主峰的山友表示積雪約2至5公分，369山莊並沒有下雪情況，張姓山友在雪山主峰打卡，上午約8點並在雪霸處官方臉書雪霸國家公園登山資訊分享站，PO出雪景分享。
張姓山友PO文表示雪山步道9.7公里以上開始有積雪，大概2公分左右，美景引來網友一片讚嘆聲，認為「Good這才是雪季的雪山」、「名副其實的天時地利人和水喔」。
雪霸處副處長陳俊山說，雪山地形東北向面對蘭陽溪，西南向面對大安溪，水氣匯集在雪山地區，因此下雪機率特別高，下的雪也特別大，呼籲山友要特別注意安全，雪地備要帶齊全。
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