林懷民、吳念真開講 暢談土地之愛、全民身影

今年適逢雲門創立50周年，也是綠光劇團30周年，雲門舞集創辦人林懷民、綠光創藝董事長吳念真「夢幻組合」今晚在國家戲劇院開講，一個「為全民起舞」、一個做「國民劇場」，兩人大半輩子都奉獻給這塊土地，聚首暢談作品中對台灣的愛與關懷、從家鄉與生活提煉的創作靈感，台下觀眾聽得感動滿滿。

被稱為「全台最會說故事的歐吉桑」的吳念真，創作劇本超過40年，將庶民生活搬上舞台，貼近人心的劇情、道地的母語對白，喚起廣大觀眾的共鳴與認同，成就「人間條件」系列、「再會吧 北投」、「清明時節」等一齣齣綠光國民劇場代表作。

為何總有說不完的故事？吳念真提到，自己出生在瑞芳礦工家庭，從小幫鄰居讀報練就了說故事的能力。少年時期為謀生做過各種工作，與形形色色的人打交道，這些經歷都成為創作養分。服兵役期間，吳念真拜讀了黃春明的小說《鑼》，驚覺「原來小說不一定要以長江黃河為背景，我們隔壁的阿公阿嬤也可以是主角！」這對吳念真的創作帶來關鍵影響，爾後提筆寫下的故事，也多以社會現象切入，以市井小民日常為題材。

縱橫舞壇超過40載的林懷民則透露自己本來沒想過當編舞家。他說，1978年編排了「薪傳」，是因為留學接觸不同思潮，加深對「家」的土地意識，一回國就想創作屬於家鄉的作品，未料首演遇上中美斷交，大眾對時政的焦慮與壓迫在觀賞時獲得釋放，首演的體育場內一片慷慨激昂，薪傳更成為眾人心中永遠的經典。這部在他31歲時憑藉滿腔熱血創作的作品，最後一次演出是2003年，事隔20年再次接下重新排練作品的任務，林懷民說，多年後要再次面對「薪傳」是一種幸福。

他還提及，戲劇因為有語言，相較舞蹈更容易被大眾接受，但不需要在舞蹈中追求意義，什麼叫看得懂？大家看得到他要看的東西就夠了，至於如何看懂雲門舞集的作品？「很簡單，那就是常常來看。」

甫上任的文化部長史哲今晚也到場聆聽，林懷民講述台灣藝文表演團體所面臨的挑戰時，特別在台上開玩笑說今天部長在場，所以他要趁機「大放厥詞」。