觀光需轉型 發展深度旅遊抓商機

疫後國境開放，交通部目標今年來台觀光人次要達六百萬人次，但旅客來台消費力逐年下降，引發關注。高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，台灣過去推廣觀光，最大問題就是各自為政，每人每日平均消費下降雖是全球趨勢，但各產業合作推廣，仍有機會抓住商機。

劉喜臨說明，近年旅客逐漸聚焦區域型、短天數、低消費旅遊，要吸引觀光客可從目的地獨特性及旅遊體驗下手。以日本人為例，來台有一半花費都集中在旅館類，旅館能夠提供什麼樣的餐食及附加服務就很重要。在購物方面，台灣不同觀光景點的產品重複性高，可仰賴地方政府協助包裝在地特色品牌。

他表示，外國觀光客來台主要消費集中在飲食，除了主打知名米其林等知名餐廳，台菜也具發展潛力，透過包裝及推廣能創造差異性。另也可透過「朝聖心理」將餐廳景點化。此外，近年觀光旅遊型態改變，民眾愈來愈傾向深度體驗，應加強推廣具有體驗感、在地化、知識性遊程。

真理大學觀光事業學系副教授朱純孝表示，台灣近年發展新南向政策，隨著來源國結構改變，連帶會影響觀光客消費力，可以量取勝提升整體產值；另在兩岸關係上若能加以和緩，也能藉由陸客提升整體消費力。

朱純孝也提到，台灣觀光產業同樣需要轉型，主要可朝深度旅遊規畫，台灣也應該找回自己獨有文化，提升吸引力。另外，台灣美食雖然世界聞名，但在食安及環境衛生方面仍有進步空間；各觀光景區、告示牌多只有中、英兩種語言，國際化程度也需再提升。