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日本鮮草莓屢違規遭攔截 回函將申請2款農藥使用

中央社／ 台北4日電

日本進口鮮草莓因農藥殘留違規，多次遭邊境攔截，被限期回函說明。食藥署今晚表示，已收到回函，日本除要求業者符合台灣規範，也將申請開放2款農藥使用於草莓的殘留量。

衛生福利部食品藥物管理署今年1月3日公布邊境查驗不合格名單，17項產品中，日本鮮草莓就占6項、約1/3；據統計，含這次違規在內（去年攔截，今年公布），去年共累積35件日本鮮草莓農藥殘留不合格。

食藥署去年11月起，針對日本進口鮮草莓採取百分百逐批查驗，並於12月21日發函，要求日方在今年2月5日前回函，提出書面資料說明不合格原因、改善與預防措施。

食藥署食品組副組長鄭維智今天晚間告訴中央社記者，2月1日已接獲日本回函，除表達會要求業者及相關機關符合台灣規範，另外也將申請開放訂定克凡派、氟尼胺這2款農藥的殘留容許量。

鄭維智說明，在台灣，克凡派、氟尼胺並未核准使用於草莓，不過日本因當地氣候、環境等因素，有使用需求，若經評估訂定殘留標準，未來進口到台灣，只要符合規定就沒有問題。

此外，鄭維智表示，去年12月21日發函給日本後，日本鮮草莓的不合格率已從17%降到3.96%，但在邊境部分仍將維持百分百逐批查驗，視改善情況決定後續作為。

日本 草莓 食藥署

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