影／鄭文燦現身中台灣元宵燈會開幕 盧秀燕大讚「有求必應」

2023中台灣元宵燈會今晚在中央公園開幕，由國家級表演團體「朱宗慶打擊樂團2」熱力開場，台中市長盧秀燕與行政院副院長鄭文燦也到場參與點燈儀式，兩人還穿搭最新潮流迷因服飾，不僅格紋紅襯衫配羽絨背心，頭上還戴兔耳朵頭飾，加上「手插腰」的POSE閃亮登場，成為現場亮點。

盧秀燕表示，鄭副院長上任以來，第一次下鄉就獻給台中市，今天全國各地都在舉行燈會，鄭副院長的到來，不但為台中加油打氣，也讓台中蓬蓽生輝，讓苦心籌備這麼久的中台灣元宵燈會被看見，特別感謝鄭副院長，也歡迎大家來參觀燈會。

鄭文燦說，這是他第一次到中央公園，公園真的很大，他也舉辦過燈會，知道籌辦地景型燈會不容易，且中台灣元宵燈還把低碳、智慧、地景各種元素都加入，相當精彩，絕對值得一看，民眾千萬別錯過。

盧秀燕也開玩笑說，當時邀請鄭副院長參加燈會，鄭副院長二話不說就答應，而且有求必應，她大膽請求鄭副院長穿上最流行的迷因服裝，並戴上兔耳朵頭飾，鄭副院長也二話不說答應，「3個二話不說就答應，非常感謝鄭副院長相挺台中」。盧秀燕也送上有湖心亭相框的照片，照片則是日前盧秀燕、鄭文燦、張善政、侯友宜四人參加行政院會的合照，別具意義。

觀旅局表示，中台灣元宵燈會已邁入第23屆，今年首度移師到水湳中央公園舉行，呈現有別以往的燈會內容，結合公園豐富的生態地貌，透過多元的展演手法與花燈作品，傳達台中幸福宜居的城市魅力。

今年中台灣元宵燈會自2月4日起至12日，為期9天，以「幸福台中」為主題，規劃7大主題燈區、逾30組燈組，主燈「幸福台中Happy兔」高達10公尺，主燈群寬度達39公尺，號稱全台規模最大的水上動力機械花燈；主燈秀結合7種空中動態、搭配130支光束燈展演，超震撼聲光視覺效果，讓民眾大呼過癮。