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富國島度假天堂！細數世界之最　奇幻島打卡熱

聯合報／ 特派記者羅建怡／富國島採訪即時報導
富國島樂園備有各種遊樂設施。圖／可樂旅遊提供
富國島樂園備有各種遊樂設施。圖／可樂旅遊提供

旅遊解禁後的最大亮點之一，當屬越南富國島。除了滿足台灣旅客愛嘗鮮的各種新話題，台灣虎航將於2月24日首發直航、航程約3.5小時，更省時輕鬆；此外，富國島自成經濟特區免簽證，直飛不入境越南，還可省下1,500元的簽證費。

富國島在哪兒？它位於泰國灣、越南西南邊，與柬埔寨貢布的西海岸隔海相望，距離越南河仙市的西海岸約40公里，在地圖上看似個倒三角形，南北長約50公里，東西最長處僅約25公里，約兩個台北市大，70%是山地，目前兩大集團參與西半部開發，因而有「北珍珠、南太陽」之稱。

島上的許多建設都在近3年陸續開發完工，記者到訪之處，處處彩色歐風建築，纜車、樂園、酒店、商店街打造出現代化的度假小鎮，現代、華麗、新穎之外，還可見不斷延伸的工程。3年的時間，荒地變身度假島。

太陽與珍珠兩大集團，擅長打造國際級的度假設施，峴港以一雙巨人之手撐起的「黃金橋」，就是太陽集團的作品；在此也完成了全世界最長的跨海纜車，明年還有巨人之手5倍大的「親吻之橋」，數大而驚奇，是富國島的第一印象。

●全球最長跨海纜車

富國島不大，但創下很多「之最」，全世界最長的跨海纜車Sunworld Cable Car就是其一。全長約8公里，為三索纜車系統，單程時間就得25分鐘，途間有5根海面立柱，最高的巨柱距離海面約5層樓高。纜車每節車廂可容30人，四面皆透明玻璃，遊客可走動拍攝，最美的段落在於安提AN THOI小鎮出發的前段，波光嶙峋的海面上，數百艘船隻四散，有如靜置的畫作，卻又隨著光影、角度，展現各種美態。

跨海纜車是太陽集團於2018年時興建，連接安提鎮與香島。安提鎮是充滿地中海風情的小鎮，300多棟色彩鮮麗的別墅造鎮，未來將有商家進駐，「親吻之橋」與國際級的表演秀、藝廊、博物館等都在這兒，眼見一切都在近3年完成，不得不讓人驚嘆文明的破壞與成就速度如此驚人。

纜車的另一端「香島自然公園」，則是荒地變身的娛樂之島，兩座話題十足的樂園、沙灘與「海鮮Buffet自助餐廳」，餐廳內以東南亞菜色為主，選擇還算多元，終年如夏的熾熱之島就靠此間的各式冰品解救，各種食材搭配碎冰超解暑。

●世界最長木造雲霄飛車

香島上的「太陽世界香島自然公園（Sun World Hon Thom Nature Park）」，有水、陸兩大遊樂園，可與跨海纜車一起購買套票。樂園裡最知名、空拍景色最迷人的一景，是世上最長的木造雲霄飛車，像一尾憤怒的木蛇般蜿蜒在森林中，這也是越南首座木造雲霄飛車。

要找它並不難，一來是造型引人，再則是聲勢驚人，只要跟著尖叫聲就能找到它。這木蛇與一般雲霄飛車最大的不同，是木造聲響特別嚇人，設計者正是打造韓國愛寶樂園「全球坡度最陡的木製雲霄飛車」同一團隊。

樂園裡必要體驗的另一項「鷹眼」，圓盤狀有如UFO飛碟，遊客沿著360度的環形座位就座後，飛碟如自由落體般緩緩上升，但別緊張，上升與下降速度一般慢，緩升緩降，目的在讓旅客透過鷹眼、一覽園區全貌。

水陸兩樂園遊玩項目不少，但仍在興建中，愈蓋愈大的度假世界，要讓遊客鎖進島中盡情享樂、尖叫、購物，把錢留富國島。

●世界最大龜型水族館

為了爭取「世界之最」，島上最新開幕「巨型海龜水族館」以「龜型」拿下世界之最。遠望是只大烏龜，入口處烏龜口中流淌而下成一方水池，入龜腹則是3層樓高的水族館，據說水族缸是世界第5大，5個水族箱組合成一樓的觀景區，定時上演美人魚餵食秀；巨型魚缸下則是一條又一條的觀魚廊道，有高有低，最低矮的玻璃廊道得匍匐前進，或賣萌、或秀長腿、或展露些許風情，反倒成了網美最愛的打卡點。

這座號稱「海王宮殿」的水族館，擁有上萬種海洋生物，包括在東南亞視為奇景、下著雪的企鵝區。

水族館與遊樂園Vinpearl Land、動物園Vinpear Safari可以串遊一日。遊樂園設計也走歐式風格，頗有17世紀歐洲小鎮的氛圍，浪漫的粉紅城堡、各式激情設施，最推每晚7:00~7:30的夜間秀，集現代聲光效果，時不時地噴出火舌，臉上冰一陣、火一陣，特效滿分，劇名「火鳳凰」，訴說一名青年撿到有魔法的羽毛，與女巫正邪對抗的故事，頗有哈利波特魔法實境秀的況味，絕無冷場。

記者認為最值一遊的當屬動物園Vinpear Safari，遊獵車必搭，可以探訪兩百多種、約兩千多隻的野生動物，車上有座椅，但少有人乖乖就座，左右窗景實在精彩，總聽見導遊大喊「不要擠在同一邊」。此間動物與一般遊獵時看見的懶散模樣不同，生趣十足，也充滿森林的生活感。此外，園區裡的餐廳可與長頸鹿無距離接觸，也可餵食大象、讓樹懶上身。

●全球最美JW萬豪酒店

才剛進大廳，拍照聲此起彼落，導遊怎麼喚也喚不回的魔力，讓採訪記者都讚嘆「此生必住」的富國島萬豪酒店，被稱為「全球最美萬豪」，就像走進哈利波特的魔法學院，無一規格制式、處處充滿驚喜，這是出自知名酒店設計師Bill Bensley之手，其間各學院的獎盃、制服、魔法裝置，多出自其收藏。

富國島JW萬豪酒店2017年開幕，231間客房分別坐落在8、9個科系內，每個科系設計大不相同，也增添入住賞玩的樂趣。旅客從Check in開始，就像辦理新生入學手續般提領「學生手冊」，課表內包含所有活動，想升級也有獨棟的Villa。想體驗SPA先進藥草系，如土耳其浴的白色大浴缸讓人神往；化學系則有各種瓶瓶罐罐、大小試管調飲，有如走入實驗室。

學系太多難以選擇，記者最推建築學系的海景套房，藍與白打造出純淨的線條感，擁有私人陽台、黃色鐘樓，登上迴旋梯，2樓獨享的泳池接連著大海與藍天。

●資訊：

富國島免簽證、2月起有直航包機；最佳旅遊季節為每年11月到隔年4月，5~11月進入雨季。相關資訊可查可樂旅遊「樂GO富國島」：https://reurl.cc/VRqdVN。

動物園內可購買食物、現場餵食。記者羅建怡／攝影
動物園內可購買食物、現場餵食。記者羅建怡／攝影
龜型水族館的入口。記者羅建怡／攝影
龜型水族館的入口。記者羅建怡／攝影
即將完工的親吻之橋。記者羅建怡／攝影
即將完工的親吻之橋。記者羅建怡／攝影
樂園的夜間演出極其精彩。記者羅建怡／攝影
樂園的夜間演出極其精彩。記者羅建怡／攝影
搭著車遊進動物們的家園。記者羅建怡／攝影
搭著車遊進動物們的家園。記者羅建怡／攝影
像飛碟般的超大圓盤，可隨著升降，收覽園區全景。記者羅建怡／攝影
像飛碟般的超大圓盤，可隨著升降，收覽園區全景。記者羅建怡／攝影
搭上遊獵車，可賞見各種野生動物。記者羅建怡／攝影
搭上遊獵車，可賞見各種野生動物。記者羅建怡／攝影
通往魔法學院，每一處都有驚奇。記者羅建怡／攝影
通往魔法學院，每一處都有驚奇。記者羅建怡／攝影
水族館內有各種高矮的玻璃通道，感受人魚共泳的樂趣。記者羅建怡／攝影
水族館內有各種高矮的玻璃通道，感受人魚共泳的樂趣。記者羅建怡／攝影
纜車下的美景。記者羅建怡／攝影
纜車下的美景。記者羅建怡／攝影
全球最大龜型水族館。圖／可樂旅遊提供
全球最大龜型水族館。圖／可樂旅遊提供
纜車寬敞且平穩，可走動、也適合美拍。記者羅建怡／攝影
纜車寬敞且平穩，可走動、也適合美拍。記者羅建怡／攝影
長頸鹿就在餐桌旁。記者羅建怡／攝影
長頸鹿就在餐桌旁。記者羅建怡／攝影
全球最美萬豪酒店，各學院外觀設計與色彩皆不相同。記者羅建怡／攝影
全球最美萬豪酒店，各學院外觀設計與色彩皆不相同。記者羅建怡／攝影
木造雲霄飛車「聲」勢驚人。記者羅建怡／攝影
木造雲霄飛車「聲」勢驚人。記者羅建怡／攝影
萬豪酒吧迴旋梯下的酒窖。記者羅建怡／攝影
萬豪酒吧迴旋梯下的酒窖。記者羅建怡／攝影
樂園體驗超刺激。記者羅建怡／攝影
樂園體驗超刺激。記者羅建怡／攝影
從纜車往下眺望的美景。記者羅建怡／攝影
從纜車往下眺望的美景。記者羅建怡／攝影
全球最大龜型水族館。記者羅建怡／攝影
全球最大龜型水族館。記者羅建怡／攝影
水陸兩大樂園相連。記者羅建怡／攝影
水陸兩大樂園相連。記者羅建怡／攝影
纜車下的點點漁船，美景迷人。記者羅建怡／攝影
纜車下的點點漁船，美景迷人。記者羅建怡／攝影

纜車 酒店 雲霄飛車

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