納285億促進觀光 公共運輸月票、補貼薪資最快4月上路

行政院通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，有1千億元用於加強韌性經濟方案，交通部長王國材今出席台灣燈會記者會受訪表示，共2項納入促進觀光方案，今天討論後規劃「公共運輸補貼」的通勤月票約有3年200億元、觀光運輸有25億元；「加速擴大吸引觀光客來台方案」則有60億元，其中也包含用於補貼觀光業房務薪資。

王國材說明，公共運輸補貼在通勤月票分為北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈，北北基桃規劃1200元套票，其他區域視各地特性訂定，目前已在設計階段，初步規劃3年200億元預算，觀光部分有優化64條台灣好行及在地有腳方案，延伸台鐵、高鐵重要場站接駁路線或由地方提出主要觀光路線，規劃25億元。

他表示，「加速擴大吸引觀光客來台方案」分為團客及自由行優惠，包括機票送高鐵票、機+酒送住宿、水果盒券、轉機客半日遊、台灣觀巴一日遊、500元電子票證(悠遊卡、一卡通)等；另外，為解決觀光業缺工問題，在觀光人才薪資補貼鎖定旅宿業房務人員，將薪資提高至特定金額，各縣市調升幅度相同，細節還在研議中，特別預算送進立法院即可動用，最快4月上路。