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失眠、煩躁找上門！更年期症狀你中幾項？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
失眠、煩躁找上門！更年期症狀你中幾項？ 圖片來源/unsplash
失眠、煩躁找上門！更年期症狀你中幾項？ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「更年期症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大更年期症狀有哪些。

更年期是女性必經的人生階段，由於女性荷爾蒙分泌逐漸減少，在這期間身體會隨之產生劇烈變化，各種不適的症狀，不只對身體產生影響，也容易造成情緒低落，你或你的家人是否也正在面對相同的困擾呢？

近半數更年期女性「失眠」 「腰痠背痛」需注意骨質疏鬆風險

▲ TOP 6 更年期症狀 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP 6 更年期症狀 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

談到更年期常見的症狀，可以發現「失眠」最受網友關注，根據健保資料庫統計，45歲以後的中年婦女失眠的比例是男生的兩倍，許多民眾說道「這兩年深受更年期症候群困擾，其中最傷腦筋的的就是失眠」，也有子女為母親詢問「如何不依靠藥物改善母親更年期失眠的狀況？」，醫生建議「維持規則之睡眠作息，每日按時上床，只有在晚上想睡的時候才上床睡覺，白天連床碰都不能碰」，網友則熱心分享「我媽都下午去參加社區活動，累了自然就睡得好」、「平常簡單運動，晚上避開咖啡因」，表示想改善失眠除了透過維持固定睡眠時間，增加活動量與飲食調整也是可嘗試的方法之一。

而更年期對身體產生的負擔也不小，有網友說道「媽媽因暈眩症就診，發現是更年期加速內耳蝸牛體老化，吃了三個多月的藥才復原」，並分享「眩暈發作時要先平躺下來，雙眼凝視一個固定的位置，等症狀消退之後，再慢慢起身」，引起網友熱烈回覆「我媽更年期眩暈情況也很嚴重，這招要學起來」；此外，也有身為家庭主婦的女性反應「最近煮飯站一下下就開始累了，是老了嗎？」，醫師表示「由於停經後漸漸缺乏雌激素，造成骨頭細胞生成變少，而骨質疏鬆沒有症狀，通常民眾感到不舒服就診時已惡化」，因此建議停經婦女們務必要定期進行骨密度檢測。

除了生理上的影響，更年期造成的心理問題同樣困擾許多民眾，有學生表示母親更年期後容易感到「煩躁」、「憂鬱」，十分擔心母親的心理狀況，有同樣經歷的網友說道「家人儘量忍住情緒，過了就好了」，也有民眾表示有時候是生理影響心理，像是「發汗會讓她們很難受，目前我們家多裝一台冷氣，多買些醫生建議的保健食品，情況有慢慢改善」，並笑道「以前我們青春期，現在換媽媽更年期，剛剛好」，表示身為子女應盡量包容與陪伴，就像媽媽照顧我們小時候一樣。

更年期是生命週期的自然歷程，但基本上有維持均衡飲食與運動習慣，便可奠定良好的健康基礎，不過若有重度症狀，建議還是要找專業醫師治療。而更年期女性真的比較辛苦，若家人之間能多點體諒也是一種幫助喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「更年期症狀」相關討論則數。

觀測期間：2021/12/01~2022/12/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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