過年後胖一圈？網友熱議甩肉計畫有這些！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「瘦身」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的瘦身運動與瘦身飲食有哪些。

過年節期間，除了全家一起吃團圓飯，熬夜打麻將、追劇，零食更是沒斷過，隨著美食帶來的幸福感越多，體重也在不知不覺間上升，引發不少假期結束後才發現褲子變緊的慘案，讓網友開始關注到底瘦身運動有哪些？以及要怎麼吃才能瘦呢？

「重訓」體態改變很有感 網讚「慢跑」簡單又方便CP值高

▲ TOP7瘦身運動 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的「瘦身運動」，可發現「重訓」在網友之間討論度最高，有網友分享自己的三個月重訓挑戰計畫說道「體脂降了3％，體重動盪不大，但體態的改變是真的」，並放出運動前後的對比照，網友看了紛紛回覆「正面看起來胸肌變挺、側面感覺腹部有變比較緊實」，不過也有民眾提醒「重訓最好還是去找教練學過幾堂再自己練」，表示有些姿勢若錯誤反而會造成肌肉傷害。

而「跑步」也是不少民眾喜愛的運動，有網友表示「與其花錢去健身房，不如直接去隔壁國小操場跑步就好」，認為跑步無須器材與教練輔助，相較其他運動更容易實施；另一方面，若想在家就可瘦身，則可嘗試「瑜珈」與「間歇運動」，就有網友留言「瑜珈很吃肌耐力，很容易練到核心」，但同時也提及「瑜珈偏循序漸進型的運動，如果想要快速看到效果可以嘗試間歇型運動」，通過進行多種的運動組合，穿插短暫休息，在短時間內反覆激烈訓練，達到高效燃脂的方式。

沙拉配水果增添飽足感 肉類首選「魚」與「雞」

▲ TOP5瘦身飲食 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

除了運動，飲食控制也瘦身不可或缺的一環，在「瘦身飲食」中，以「水果」跟「蔬菜」最受關注，不少民眾分享自己的減肥菜單之中，都以生菜沙拉、水果為主，留言像是「午餐都吃生菜沙拉加一顆蘋果，蘋果滿容易飽的」，也有生產完後的媽媽說道「雖然要減肥，但要餵奶所以還是得營養均衡，不能只吃菜」，表示除了營養價值高的雞蛋，也推薦「可以挑雞胸肉跟魚肉吃」。

除此之外，早餐的選擇也是一大學問，許多台灣人習慣早餐外食，但傳統早餐如蛋餅、夾心吐司等，熱量普遍較高，若能自己準備早餐，可降低熱量的攝取，民眾紛紛說道「現在都改喝無糖豆漿或是直接泡燕麥來喝」，引起熱烈討論，有留言回覆「無糖豆漿真的喝不下去……」，其他網友則建議「可以從低糖開始，習慣後再調整成無糖」。

過完年後的你秤過體重了嗎？如果不小心有了幸福肥也沒關係，只要透過運動與飲食的搭配，努力持續實施一段時間，就能恢復健康的好身材喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「瘦身運動、瘦身飲食」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/16~2023/01/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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