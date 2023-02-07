湯圓口味大亂鬥！竟意外爆出芝麻湯圓身世之謎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「包餡湯圓」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的10大湯圓口味排行。

元宵節吃湯圓有象徵團圓的意義，許多家庭會聚在一起吃一碗熱熱的湯圓暖身子，不過除了大家印象中的傳統湯圓口味，近幾年也推出了不少特殊餡料湯圓，例如「草莓」、「奶茶」等等，究竟哪種湯圓口味最受歡迎呢？

「芝麻」湯圓成分竟含花生？ 網讚「草莓」湯圓像日系甜點

▲ TOP10包餡湯圓口味 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「包餡」湯圓相關話題的討論，發現「芝麻」與「花生」具有壓倒性的人氣，而每年上演的兩派戰爭，今年也同樣不落下，花生派的網友說道「有花生就不需要發明其他口味了」，芝麻派立刻反擊「絕對是芝麻，花生吃多了會膩」，不過有便利商店品牌跳出表示「宗教戰爭該停止了！你知道幾乎每款市售的芝麻湯圓內都含有花生成分嗎？」，消息一出引起熱烈討論，花生派網友開心說道「你終究要吃花生的……花生派才是真正的主流」，芝麻派網友則哀號「居然偷偷混在我最愛的芝麻湯圓中，看來這敵人可不能小覷！」，也有民眾說道「小孩才做選擇，我都雙吃」，表示無論是哪一種口味都喜歡。

而除了熱門傳統口味，也有民眾分享多種口味湯圓的評比，說道「紅豆湯圓配紅豆湯，吃起來暖暖的很舒服」、「紅豆湯圓吃起來甜度稍微低一點，比較不負擔」，表示紅豆湯圓是冬天的好選擇，而特殊口味「草莓湯圓」也獲得好評，網友說道「內餡有點像草莓大福裡的味道」、「有點像在吃熱熱的日系大福，沒有違和感」，推薦網友可以嘗試看看。

另一方面，在一片甜湯圓的討論之中，有網友為鹹湯圓叫屈，說道「大家把鹹湯圓放在哪了？」，引起鹹湯圓派的民眾共鳴，紛紛留言「最愛鮮肉大湯圓」、「放在火鍋裏面煮，很讚」，認為「鮮肉湯圓」是湯圓界的經典之一；而與其他湯圓相比，「奶茶」湯圓就相對不受到好評了，有網友詢問「抹茶／奶茶湯圓真的好吃嗎？」，許多民眾回覆「奶茶的太甜，甜到不舒服那種」、「奶茶香精味太重了」，表示比起奶茶口味更推薦抹茶湯圓。

以上的各種湯圓口味你都吃過了嗎？如果還沒，不妨參考網友分享的意見，購入受到好評的口味，不過有營養師提醒四顆甜湯圓的熱量約等於一碗白飯，還是要注意不要吃過量喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「包餡湯圓」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/10~2023/01/31，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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