未來一周1鋒面、2東北季風襲台 明晚賞燈會留意雨勢

明天為元宵節，中央氣象局表示，明天東北季風減弱及華南雲雨區東移，台灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲，台灣燈會主辦區域台北市中心預計整天都可能有綿綿細雨，提醒民眾出門帶傘。

氣象局預報員葉致均指出，明天東北季風減弱及華南雲雨區東移，北部及東部地區降雨明顯，中部地區也有零星降雨，其他地區雲量偏多。周一鋒面通過，中部以北及東半部有降雨機率。周二、周三受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部有雨，多為不定時飄雨。

葉致均表示，周四東北季風減弱，僅大台北山區、東半部地區有零星降雨。周五東北季風再增強，北部、東半部地區有雨，其他地區為多雲。整體來看，未來一周有1波鋒面、2波東北季風影響台灣，但強度都不強，溫度方面沒有太大變化，各地低溫約為15至18度，南部及東部地區可達19、20度；北部地區高溫為20度、中南部地區為28至30度。