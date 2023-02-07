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溫泉泡太久反而身體變冷？這些泡湯注意事項千萬別輕忽

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
溫泉泡太久反而身體變冷？這些泡湯注意事項千萬別輕忽。 圖片來源/unsplash
溫泉泡太久反而身體變冷？這些泡湯注意事項千萬別輕忽。 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「泡湯」相關話題，帶您了解網友熱議的泡湯注意事項。

冬季連日低溫，許多民眾都會選擇泡個暖呼呼的溫泉，不過你知道其實泡湯的時間、水溫跟位置都有講究嗎？如果沒有多加注意，可能會導致身體不適，甚至是心肌梗塞等問題發生，究竟泡湯有哪些注意事項呢？快來看看網友怎麼說！

過勞」族群不宜泡溫泉舒壓 泡湯「時間」過長恐喘不過氣

▲ 網友熱議TOP11泡湯注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP11泡湯注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「泡湯」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「過度疲勞」的人並不適合泡溫泉，這是因為身體太過勞累時，肌肉得不到血液進行新陳代謝，特別是劇烈運動過後不能馬上泡湯，否則可能引起休克現象。有網友就在討論區上表示「工作壓力大，身體和精神狀態都很疲憊」，請益哪裡適合泡湯放鬆，不少熱心網友紛紛留言勸阻「過勞的時候不能泡湯，好好休息過後再泡」、「太累的時候泡湯有安全疑慮，反而沒辦法舒緩疲勞」，建議要評估自己的身體狀況再去泡溫泉；另外，「慢性病患者」也需要謹慎泡湯，尤其是心臟病、高血壓患者，在入浴前須事先諮詢醫生，下水時也要緩慢適應水溫，避免溫差造成短時間的血管擴張與收縮，成為中風與心肌梗塞的隱患。

而在泡湯前則需要注意事先「洗淨身體」，這是泡湯的基本禮儀，沐浴後再下水才能讓浴池保持清澈的狀態，此外也要記得卸妝並拔掉隱形眼鏡，避免毛孔堵塞和眼睛感染。進入浴池前也要循序漸進，先做操暖身，再取溫泉水澆淋到身體上，適應溫度後腳先下水，緩緩的浸入半身，最後才全身入浴，避免劇烈溫差導致身體不適。日前就有網友在社群網站上抱怨「泡大眾湯看到有人沒先洗澡，覺得超不衛生的」，讓許多同樣無法接受的網友回覆「這不是基本常識嗎？覺得沒先洗澡超不尊重別人」、「先洗澡還能順便適應水溫，搞不懂不洗的原因」。

至於在泡湯時，最重要的就是注意「通風」與「入浴時間」，泡太久或是室內溫泉不透氣，可能會導致喘不過氣與頭昏等問題發生，建議大家可以分次反覆入浴，泡10到15分鐘就起來稍作休息。一名網友就曾經遇到這種情況，表示「我很耐熱可以泡很久，結果有次泡溫泉暈倒」，直言泡湯不能過久、過熱，網友也留言提醒「如果是室內泡湯的話，記得窗戶要打開」、「除了水溫跟時間以外，也要注意泉水不要沒過心臟」，並申明喘不過氣或昏厥情形發生時，一定要去給醫生檢查。

最後在泡完湯後，也要「保濕」自己的肌膚，才不會在出浴後水分快速流失，使得皮膚乾燥搔癢。除了從表皮滋潤補水外，也要「多喝水」即時補充體內流失的水分，避免產生疲憊、頭暈等症狀，嚴重甚至可能脫水、休克，有網友就曾發文表示「每次泡完湯都好渴，皮膚也會皺皺的」，引起有同感的網友回覆「泡完溫泉都會灌水，身體覺得被灌溉」、「泡湯起來絕對馬上沖澡擦乳液，不然泡太久溫泉皮膚會乾澀」。

你也喜歡泡溫泉嗎？享受療癒溫泉的同時，也別忘了看看網友熱議的泡湯注意事項，在放鬆身心時還是要注意健康和安全，才能玩得開心，泡得放心。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「泡湯注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/29~2022/12/29，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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溫泉 過勞

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